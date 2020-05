El Fernando Simón británico dimite tras saltarse el confinamiento para ver a su amante

0

Redacción 06/05/2020 11:55 h

El epidemiólogo del Imperial College London Neil Ferguson, cuyos análisis fueron clave para endurecer las medidas contra el covid-19 en el Reino Unido, ha dimitido como asesor del Ejecutivo británico tras haber roto las normas del confinamiento, según ha confirmado Downing Street.

El diario The Telegraph reveló que el investigador, especialista en la propagación de enfermedades en humanos y animales, se saltó las normas de distancia social al permitir que una mujer atravesara Londres al menos en dos ocasiones para encontrarse ambos en su domicilio. «Acepto que cometí un error de juicio y tomé el curso de acción incorrecto. Por ello, he dado un paso atrás en mi actividad en SAGE (siglas en inglés del Grupo Asesor Científico para Emergencias)», afirmó en un comunicado el matemático y epidemiólogo de 51 años. «Me arrepiento profundamente de cualquier menoscabo del mensaje de la necesidad de distancia social para controlar esta epidemia devastadora», agregó el científico.

Neil Ferguson se habría encontrado con Antonia Staats, de 38 años casada y con hijos, en al menos dos ocasiones en su domicilio durante la cuarentena. La mujer habría cruzado Londres para ir a casa de Ferguson, en Paddington, mientra que el epidemiólogo insistía a la población británica en la necesidad de no salir de casa y guardar la distancia de seguridad para evitar que la pandemia siguiese expandiéndose. Además de disculparse, Ferguson se defiende asegurando que pensó que «era inmune» al coronavirus y no podía contagiar a Staats.

A mediados de marzo, Ferguson publicó un informe en el que alertaba de que el Reino Unido se enfrentaba a en torno a 260.000 muertes por covid-19 si no endurecía las medidas de aislamiento social. Pocos días después, el 23 de marzo, el primer ministro, Boris Johnson, ordenó que la población se quedara en casa salvo en ciertos supuestos, una medida que continúa vigente. El Reino Unido ha registrado hasta ahora 29.427 muertos por el coronavirus y es el país de Europa más castigado por la pandemia.

Ante la publicación de este escándalo algunos han visto en ella una cierta teoría de la conspiración, ya que Johnson trabajó durante muchos años en The Telegraph, el medio que publicó la exclusiva.