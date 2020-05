Un libro para resolver todas las dudas del coronavirus

0

Redacción / La Voz 02/05/2020 12:24 h

En tiempos de coronavirus, todo son dudas. Desde las formas de contagio del covid-19, si es necesario lavar todo lo que se compra en el supermercado o qué material es mejor a la hora de fabricar una mascarilla casera. A todas estas dudas pretende dar respuesta el libro gratuito 123 preguntas sobre el coronavirus que la divulgadora sanitaria Boticaria Garcia ha elaborado en tiempo casi récord junto a la periodista Arantxa Castaño. «Queríamos hacer algo especial para el Día del Libro y se nos ocurrió organizar toda la información sobre el coronavirus que llevábamos publicando en diferentes soportes desde el 22 de enero. Ese fue el día en el que el Ministerio de Sanidad nos dio formalmente 'el susto' sobre que había un nuevo virus pululando por el mundo», explica García sobre cómo se les ocurrió este manual. «Elegimos el formato pregunta-respuesta para que fuera muy práctico. Además, nos dimos cuenta de que las respuestas que recibíamos por redes sociales se repiten constantemente, casi todos tenemos las mismas dudas, ¿por qué no resolver juntas el mayor número posible?», añade.

Pero el libro, que puede descargarse gratis aquí, también nació con una clara intención como es luchar contra los bulos que desde un primer momento han circulado profusamente a través de las redes sociales y servicios de mensajería. «Que la gente lo pueda compartir libremente por Whatsapp y en las redes. Igual que los bulos, pero al revés, con información contrastada con fuentes oficiales y respaldada por la evidencia científica», afirma Boticaria García, farmacéutica de profesión que lleva varios años dedicándose a la divulgación.

Eso sí, la tarea de recopilación responder a muchas de esas cuestiones no ha sido fácil. «Lamentablemente, la respuesta a muchas de las preguntas es que aún no hay respuesta. Hemos consultado con más de 40 expertos, sanitarios y científicos para resolver a muchas cuestiones y todos llegan a la misma conclusión: Debemos entender que hay que dejar tiempo a la investigación. No podemos precipitarnos sacando conclusiones sobre tratamientos o vacunas. Aún nos queda un largo camino por recorrer porque este bicho ha llegado para quedarse. Cuanto antes lo asumamos, mejor», asevera.

El libro se agrupa en cuatro grandes bloques en los que se tratan de dilucidar todas las dudas que aún se plantean acerca del coronavirus. El primero de ellos aborda la capacidad de transmisión, la permanencia en superficies y en el aire, síntomas, posibles vacuna e incluso la famosa curva y los test que se han convertido palabras del día a día para muchos ciudadanos. En el segundo se centran otros de los temas que más inquietud despiertan como son la prevención y la limpieza, el uso de guantes y mascarillas. Y en los dos últimos entran en el campo de la salud con cuestiones vinculadas a la odontología, el asma, las alergias, el embarazo y la lactancia, entre otras, sin olvidarse del estrés, el duelo y los fármacos.

«Sobre este coronavirus aprendemos todos los días y quedan muchos interrogantes abiertos sobre el tratamiento, la vacuna, la inmunidad o los mecanismos que están haciendo que los niños apenas enfermen o enfermen menos. Intoxicación informativa siempre hay, especialmente en situaciones de alarma social, por eso hemos incluido al final un listado de fuentes oficiales y una relación de enlaces donde los lectores pueden ampliar información con vídeos, podcast o textos», explica su coautora.

El libro incluye también apartado específico sobre alimentación, algo que también preocupa en estos tiempos, con las recomendaciones a la hora de ir a la compra y como desinfectar los alimentos que se llevan a casa. «A la gente le preocupan cosas muy normales que necesita resolver en su día a día: cómo desinfectar una mascarilla, cuál es el mejor material para hacerla, qué productos conviene usar para limpiar la casa… Sorprendentemente, la pregunta sobre si la lejía debe usarse con agua caliente o agua fría ha sido una de las estrellas en las primeras semanas de pandemia», señala Boticaria García. «Lo cierto es que todas las preguntas han tenido muchísimo sentido y gracias a ellas hemos ido construyendo desde enero la información que en abril nos ha permitido publicar este libro. Instagram es un gran termómetro para saber qué preocupa a la gente sobre la pandemia», explica sobre la red social donde la divulgadora es muy popular y muy activa con 241.000 seguidores.

Y además agrupa los diez bulos más extendido en las últimas semanas, un consejo y lista de canciones de Chenoa. Además el prólogo está escrito por el periodista Andrés Aberasturi y el epílogo es de Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta 2019.