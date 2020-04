«Pasapalabra» ya graba sus nuevos programas

0

21/04/2020

La emergencia sanitaria no detiene a Pasapalabra, que ya ha empezado a grabar las primeras entregas de la nueva etapa que el concurso empezará «muy pronto» en Antena 3. Atresmedia ha publicado este martes el nuevo logro del programa para anunciar que las grabaciones ya han arrancado y que «comienza la cuenta atrás para ver su esperado retorno a las tardes de la cadena».

Atresmedia precisa que los trabajos en el plató se han adaptado para cumplir todas las medidas sanitarias exigidas de cara a contener la propagación del coronavirus.

Como ha venido sucediendo desde su anterior etapa, uno de los puntos fuertes de Pasapalabra seguirán siendo los invitados famosos que ayudan a los concursantes a conseguir el mayor número de segundos posibles de cara a la prueba final. El programa contará en sus primeras entregas con rostros como Marta Hazas, Fernando Romay, Berta Collado y Canco Rodríguez.

Roberto Leal ha fichado por Atresmedia para presentar Pasapalabra, lo que supone su regreso a la que fue su casa durante varios años. Leal ha participado en Antena 3 en formatos como 3D, Espejo Público y Te lo mereces y fue reportero en el programa Cada día. Con Pasapalabra, el presentador inicia así una nueva etapa tras haber conducido talentshows, concursos y programas de actualidad a lo largo de dos décadas de experiencia.

Roberto Leal ha confesado estar feliz con su nuevo cambio de etapa: «Arranco una nueva etapa en Antena 3. Un proyecto precioso como Pasapalabra y al que le vamos a poner todo el cariño y respeto del mundo. Gracias por la confianza y por la apuesta. Me siento muy afortunado. Vuelvo a un lugar donde fui muy feliz y en el que dejé a grandes compañeros a los que hoy me he quedado con ganas de abrazar por razones obvias».

Dos décadas después de su estreno, Pasapalabra, producido por Atresmedia Studios en colaboración ITV Studios en su nueva etapa, es uno de los concursos de más éxito a nivel internacional desde que aterrizó en la televisión y logra grandes datos de audiencia.

Tras casi veinte años en antena, primero en Antena 3 y desde el año 2007 en Telecinco conducido por Christian Gálvez, Pasapalabra tuvo que decir adiós el pasado mes de octubre por una sentencia judicial en la que se prohibía la emisión del programa. El conflicto enquistado que Mediaset mantenía con la dueña de los derechos, la cadena ITV, que acusó a la cadena de plagio, terminó con una condena a Mediaset en la que debía «cesar inmediatamente» la emisión del formato, quedando además prohibido «reanudar en el futuro, la emisión, edición, producción, reproducción, comunicación pública, distribución, transformación y toda y cualquier otra forma explotación, por sí o a través de terceros, del programa Pasapalabra, así como de cualquier otro programa de televisión que tenga un formato idéntico o similar al del programa Pasapalabra o que tenga la denominación Pasapalabra».

Aunque se barajó la posibilidad de que se pudiese llegar a un acuerdo millonario, pero el entendimiento fue imposible entre las dos partes.