Los niños podrán salir a la calle desde el 27 de abril y la vuelta a la normalidad será «asimétrica» en cada territorio



La Voz de Galicia Gonzalo Bareño

Madrid / La Voz 18/04/2020 21:28 h

El estado de alarma se mantendrá al menos hasta el 9 de mayo, pero a partir del 27 de abril los niños podrán empezar a salir a la calle «un rato al día» de forma controlada para evitar contagios. Señaló que probablemente lo harán los menores de hasta doce años, por lo que la medida no afectaría a los adolescentes. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una comparecencia en la Moncloa El estado de alarma se mantendrá al menos hasta el 10 de mayo, peor a partir del 27 de abril los niños podrán empezar a salir a la calle «un rato al día» de forma controlada para evitar contagios. Así lo ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una comparecencia en la Moncloa, en la que no ha precisado a qué rango de edades se aplicará esta medida, aunque la referencia serán los doce años que marca la ley de salud pública. Sobre el tiempo que podrán durar los paseos de los niños, no se decidirá hasta que llegue el día de adoptar la medida y tras escuchar a los expertos y los presidentes de comunidades autónomas.Será el comité científico el que decida finalmente.

«Los pasos tiene que ser progresivos y tener las máximas precauciones», ha señalado Sánchez, que ha precisado que por ahora los adultos no podrán salir a hacer deporte. El Consejo de Ministros acordará el próximo martes la solicitud al Congreso de la prórroga del estado de alarma, que debería aprobarla el miércoles por mayoría para hacerla efectiva. El Gobierno abordará mañana en una reunión con los presidentes autonómicos las circunstancias en las que se podrá permitir ese «pequeño alivio» en la situación de los más pequeños.

El comienzo del desescalamiento para el resto de la población solo comenzará en el mes de mayo y únicamente cuando se cumplan todas las recomendaciones y exigencias de la Organización Mundial de la Salud. En cada territorio las medidas se aplicarán de forma distinta en función de la extensión el virus en cada uno de ellos y del «vigor» de su sistema sanitario. Sánchez ha asegurado que el foco principal ha estado en Madrid y eso ha permitido a otros territorios tener una extensión menos pronunciada del virus. El desescalamiento se hará por tanto de forma «asimétrica», aunque no tiene por qué corresponder a diferencias entre autonomías y ni siquiera entre provincias. «Habrá un corpus global a nivel nacional, pero distintas respuestas y diferentes escalas en el tránsito hacia la normalidad», ha dicho Sánchez. «No vamos a estar en el mismo estado de alarma en las próximas semanas. Vamos a estar en sucesivos estados de alarma», ha precisado.Pero no ha indicado qué medidas se tomarán para evitar que, en función de las diferentes medidas de confinamiento en cada comunidad, se produzca un flujo de población. «Es pronto para responder. La unidad de acción no será la comunidad autónoma», se ha limitado a señalar.

El Gobierno tomará las decisiones progresivamnte en función de la evolución de la pandemia y, en caso de rebrote, las revertirá. Respecto a la posibilidad de que los ciudadanos puedan viajar en verano a sus lugares de vacaciones, Sánchez ha señalado que eso corresponde en este momento a un deseo, más que a algo que se pueda responder a día de hoy.

«Hemos superado lo más difícil, lo más duro, y hemos dejado atrás los momentos más extremos y la embestida brutal», ha afirmado el presidente del Gobierno, aunque ha añadido que «hay que lograr más avances» antes de comenzar la vuelta hacia «una nueva normalidad», que, según ha dicho, será muy distinta en lo económico y en lo social a la que conocíamos antes de decretarse el estado de alarma.

En la reunión celebrada por la mañana, el comité científico que asesora al Gobierno se había mostrado partidario de la prórroga de las medidas de control, aunque admitió que estas «se pueden ir adaptando» para favorecer «la vuelta a una situación más normal», tal y como señaló el doctor Fernando Simón. La situación, según indicó se podría «ir relajando a medida que la transmisión esté controlada a niveles suficientes en los que se pueda garantizar que la capacidad del sistema sanitario puede responder, sin llegar a su límite, a un rebrote». No obstante, los científicos recomendaron prudencia para no «tirar por la borda el trabajo que hemos estado haciendo durante este último mes y medio»