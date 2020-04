O Barco impulsa su propio Amazon

0

o barco / la voz 19/04/2020 14:39 h

No podemos salir de casa. El comercio está cerrado. Así que no existe la posibilidad alguna de irse de tiendas. Al menos no físicamente. Porque las ventas por Internet siguen en marcha. Y mucho. Pero sobre todo entre las grandes firmas, lo que está agudizando más la crisis para el pequeño comercio, que ahora está cerrado, pero que igual cuando pueda volver a abrir se encuentra con que una parte importante de la población ya está servida en lo que a ropa, calzado, complementos o cualquier otro producto se refiere. Porque el pequeño comercio, en general, no vende a través de la Red.

José Antonio Outomuro regenta las tiendas Baamonde y gestiona la web www.bmdstyle.com. En las últimas semanas ha visto cómo se ha multiplicado lo que facturan por esa vía (aunque todavía está lejos de ser una fuente de ingresos como la tienda física); pero también ha comprobado que no puede comprar en los comercios de O Barco de Valdeorras, la localidad en la que vive. «Como temos que estar na casa, quería aproveitar para pintar; pero atopeime que non podo mercar pintura na tenda do veciño, pero si pedir un bote por Amazon e telo na casa mañá», relata. Y comentando la situación con Telly Baamonde, la propietaria de las tiendas (ubicadas en O Barco, Viveiro y Vilalba), ella propuso ceder espacio en su web a otros comerciantes. Y a de ahí acabó surgiendo la idea de algo más ambicioso, de abrir un portal en el que tuviesen cabida todo tipo de negocios y de productos.

Junto a tres amigos informático (él también lo es) José Antonio Outomuro creó un portal en el que dar forma a una especie de Amazon del comercio local. La idea es similar a la del gigante internacional: ofrecer un escaparate conjunto en el que encontrar todo tipo de artículos. «O obxectivo é que o cliente poida entrar e comprar un bote de pintura, unha prenda de roupa, un libro, maquillaxe... o que queira, accedendo a un único portal», resalta Outomuro. Y recibirlo en su casa al día siguiente (o poco más allá). También están trabajando con la posibilidad de incluir hostelería.

El nombre es DTendas y el lunes estará operativo. De momento se han unido varios comercios de O Barco, pero el creador espera que se unan muchos más, porque la plataforma está abierta a todos los interesados. Cuentan ya con el apoyo del CCA y Aeva. «Trata de ser un escaparate, para que a xente nos vexa e non desaparecer. Vender por Internet é o que nos queda, e no Barco hai moi pouquiños negocios que o fagan. Saímos agora ou nunca; porque como sigamos así moito tempo, pechados, a metade dos negocios van ir ao tacho», relata.

Entrando en DTendas el cliente podrá hacer su pedido de varios productos, y después cada tienda se encargará del envío; aunque Outomuro también cree que sería posible gestionar algunos envíos de manera conjunta. Eso ya se irá viendo, apunta.

Tras darle muchas vueltas, los cuatro impulsores del proyecto decidieron que los comercios no tengan que pagar ninguna cuota para entrar en DTendas. «Non están os autónomos para facer fronte a máis pagos, e isto trata de ser un proxecto colaborativo», resalta Outomuro. Una vez dentro de la plataforma, cada negocio pagará un porcentaje (pequeño) de lo que ingrese de sus ventas a través de DTendas. El lunes comenzará a funcionar el portal, que tratará de ser un revulsivo para el comercio local.

De momento son negocios de O Barco, aunque los cuatro impulsores quieren extenderlo a O Carballiño, Viveiro, A Valenzá (Barbadás) y Ourense. Han comenzado a hablar con los comerciantes y también buscarán el apoyo de los ayuntamientos.

Comprar ahora y recibir cuando todo pase

Baamonde sigue vendiendo a través de su web, en la que ofrecen ropa fundamentalmente, pero también calzado y complementos. Han notado un repunte en las ventas, y también algo curioso: muchos clientes compran ya, pero aplazan el envío a cuando todo esto pase. Es una opción que también dan las grandes cadenas para los que quieren garantizarse un producto pero no tienen prisa por tenerlo en casa mientras no se pueda salir a la calle.

Aunque también hay quien lo quiere ya, así que para ellos Outomuro ha decidido hacer un envío semanal. «Son as que menos, a maioría das persoas queren que lles mandemos os pedidos cando todo pase», apunta.