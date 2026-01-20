El tripulante del Alvia desaparecido que esquivó una muerte segura en Angrois

Javier Pacio busca a su cuñado, Agustín Fadón (en el móvil). Colpisa

Hace trece años se salvó de la tragedia de Angrois porque cambió el turno con un compañero, pero hace dos días que su familia desconoce su paradero. Agustín Fadón, que trabajaba en la cafetería del Alvia siniestrado, está entre los desaparecidos en el accidente ferroviario ocurrido el domingo pasado en Adamuz (Córdoba). Cuando todavía hay muchos familiares que siguen viviendo esta situación de incertidumbre, a otros ya les confirmaron la identificación de los cuerpos de sus seres queridos. El profesor de oposiciones Ricardo Chamorro, las vecinas de Isla Cristina Josefa Sosa y Ana Martín Sosa, y el maquinista Pablo B. S. son cuatro de las 42 víctimas mortales de la tragedia.

agustín fadón

Empleado en la cafetería del Alvia. Mide 1,70, es moreno, tiene barba y 39 años. Agustín Fadón, uno de los tripulantes del convoy descarrilado de Renfe, no figura en el registro de ningún hospital ni consta como fallecido el punto de información de Córdoba. «Nos dicen que toca esperar, que toca esperar... Pero ¿esperar tanto? Ya van a hacer 48 horas del accidente y seguimos sin saber nada», se lamentaba ayer su cuñado Javier Pacio.

«Lo que sabemos es que le dijo a David, su compañero de la cafetería, que iba al baño al vagón número 2, y fue en ese momento cuando ocurrió el accidente», agrega. Padre de dos niños pequeños, Fadón esquivó una muerte casi segura en el 2013 en el accidente de la curva de Angrois que dejó 80 muertos. A última hora, cambió el turno en aquel Alvia con un compañero, que sí murió en el siniestro. «Lo peor es la incertidumbre, el no saber nada, la desinformación. Entiendo que hay muchos viajeros, pero tripulantes como mi cuñado son cuatro o cinco[...]. Lleva puesto el uniforme; no tiene que ser tan complicado identificarlo», se queja Pacio. «Ya nos hemos hecho a la idea de que no lo vamos a volver a ver, pero la esperanza, aunque remota, nunca se pierde», admite. La cafetería del coche número 3, donde estaba minutos antes del impacto, no sufrió grandes daños.

Ricardo Chamorro, en el centro, junto a su hijo y su esposa.

ricardo chamorro

Profesor de oposiciones. Ricardo Chamorro Cáliz tenía 57 años, era funcionario de prisiones y profesor de oposiciones en Huelva, y viajaba con sus alumnos en el coche 4 del Alvia que había salido de Madrid, donde sus pupilos acababan de presentarse a un examen para una plaza de ayudante en Instituciones Penitenciarias. Dos minutos antes del descarrilamiento del tren, se levantó de su asiento para ir a la cafetería del convoy. «Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estés. Te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos. Descansa en paz», escribió en redes sociales su hijo, que lo buscó durante el tiempo que estuvo desaparecido. «Se intentó hasta el final», señaló, cuando le comunicaron la identificación del cadáver. «Desgraciadamente, se confirma la muerte de mi cuñado Ricardo, no tengo palabras, solo rabia y pena, vuela alto y que Dios dé consuelo a tu mujer e hijo», publicó Joaquín Montero en su perfil en redes.

Josefa Sosa y su hija Ana, fallecidas en el accidente ferroviario de Aldamuz (Córdoba). redes

josefa sosa y su hija ana

Amigas del cantante Manuel Carrasco. Eran madre e hija, vecinas de Isla Cristina, y regresaban a Huelva desde Madrid en el Alvia accidentado. Este martes, el Ayuntamiento donde residían confirmó el fallecimiento de Josefa Sosa y Ana Martín Sosa, que eran amigas del cantante Manuel Carrasco. «¡Qué pena más grande, Dios mío! Me acabo de enterar que la Pepi y la Ana, madre e hija, de mi pueblo, Isla Cristina, a las que conozco de siempre, están entre las víctimas de este horror de accidente. Cuánto lo siento, amigo Carlos, cuánto lo siento. Te abrazo fuerte a ti y a toda tu familia», escribió el artista en redes sociales. «Qué injusta puede ser la vida. Cuánto dolor se está llevando mi Huelva y mi tierra Andalucía. Gracias a toda la gente que está ayudando y mucha fuerza a todos los que están trabajando en las labores de rescate. Mi cariño para todas las familias que están sufriendo», agregó Carrasco. El Consistorio de Isla Cristina decretó tres días de luto oficial.

Pablo B. S., maquinista del Alvia siniestrado en Aldamuz (Córdoba).

pablo b. s.

Maquinista del Alvia. Este ingeniero de carrera de 27 años y vecino del barrio de Ondarreta de Alcorcón (Madrid) era el maquinista del Alvia siniestrado y falleció al salir despedido del convoy cuando este impactó con el tren de Iryo a más de 200 kilómetros por hora. Pablo B. S. era un experimentado maquinista de Renfe, tras su formación en Cetren —primer centro privado homologado por la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) del Ministerio de Transportes—, pertenecía a la residencia de Cerro Negro (Madrid) y había estado destinado en los cercanías de Cataluña. Aficionado a la fotografía, quienes trabajaban con él dicen que tenía «muy buena reputación» y que llevaba meses haciendo la ruta Atocha-Chamartín-Córdoba. En esta línea, los maquinistas cogen el tren en Madrid y hacen el recorrido hasta Córdoba, donde son relevados por un compañero que lo conduce hasta Huelva. A Pablo le quedaban diez minutos «mal contados» para bajarse del convoy cuando este descarriló.