Más de 250 gasolineras gallegas deberán mantenerse abiertas en su horario habitual

La Voz de Galicia Mónica P. Vilar

12/04/2020 21:27 h

Un total de 253 estaciones de servicio ubicadas en Galicia tendrán que permanecer abiertas y prestando servicio según su calendario y horario habitual, a pesar de que el Gobierno haya decidido permitir el cierre de la mitad de las gasolineras de España, tras la fuerte caída de la demanda de carburantes por el estado de alarma.

Y es que la orden emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), que daba libertad a más de 5.000 estaciones para decidir si continúan prestando servicio, reducen o paran su actividad, establece que otras 4.300 deberán seguir obligatoriamente activas por resultar estratégicas según criterios como el gran volumen de combustible que mueven, su ubicación estratégica (en autopistas por ejemplo), o su especial vinculación con el sector del transporte o con los centros hospitalarios.

En ese grupo de gasolineras cuyo servicio se considera esencial figuran 253 gallegas (son el 5,84 % del total nacional). De ellas, 103 están en la provincia de A Coruña, 81 en la de Pontevedra, 39 en la de Lugo, y 30 en la provincia de Ourense.

Por ayuntamientos, el de A Coruña es el que debe mantener obligatoriamente abiertas más estaciones de servicio, un total de 17, seguido por el de Vigo, con 15. En Lugo y Santiago se marcan ocho en cada ciudad, mientras que en Ourense no podrán hacer cambios en su actividad seis estaciones, a las que se suman otras cuatro en el colindante San Cibrao das Viñas. En Ferrol son cinco las gasolineras esenciales, con el añadido de que en el vecino Narón tendrán que permanecer completamente activas otras tantas. El listado incluye otras cuatro estaciones en la ciudad de Pontevedra.

[[Consulte aquí las gasolineras que deben abrir en su municipio]]

Con reducción horaria

Existe un segundo grupo de estaciones de servicio que tampoco podrán cerrar sus puertas, aunque sí podrán reducir su actividad, manteniendo una apertura mínima de 30 horas semanales de lunes a sábado y un mínimo de cinco horas diarias. Son 1.686, de las que el 6,11 % se sitúan en Galicia (103 en total) Según el Ministerio, estas gasolineras cubren sobre todo zonas con menor densidad de población, ya que en todos los municipios deberá abrir, aunque sea en este horario reducido, al menos el punto de suministro con mayores ventas.

Por provincias, en Lugo serán 31 las estaciones bajo esta modalidad; en A Coruña, 29; en Ourense, 28; y en Pontevedra, 15.

Con todo, esto no quiere decir que las 356 gasolineras gallegas recogidas en los listados del Ministerio sean las únicas que abrirán sus puertas en Galicia. Todas las que no figuran en él mantienen libertad para decidir si continúan activas o no.

El detalle de estaciones de servicio en funcionamiento y sus horarios podrán consultarse en la web del MITECO y en el Geoportal Gasolineras.