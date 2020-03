Las muertes por el virus se doblan en un día

0

España va todavía por detrás de Italia en número de casos, pero más rápido que el país transalpino en la expansión del coronavirus. La pandemia sigue su escalada ascendente en España, ajena totalmente a las primeras medidas de confinamiento de la población, cuyos efectos en las estadísticas, según apuntan los expertos y las autoridades sanitarias, no se verán antes de diez días en el más optimista de los escenarios. Los datos de este domingo, al margen de no ser buenos, confirman lo que ya había adelantado La Voz: España ya supera la curva epidémica de Italia.

El coronavirus ha vuelto a batir récords, y lo hizo, sobre todo, con las víctimas mortales. El número de fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas se duplicó, pasando de 136 en la mañana del sábado a los 288 del recuento del mediodía de ayer del Ministerio de Sanidad. Si se cuentan los registrados hacia la tarde noche, la cifra se eleva a 292.

La progresión de los decesos es preocupante: el número de muertos se ha multiplicado por diez desde que el pasado lunes -cuando se contabilizaban 28 fallecidos- el Gobierno central activara todas las alertas por el aumento descontrolado de la epidemia. De todas formas, en este ámbito aún se está muy lejos de las cifras de Italia, que ayer sumó 368 muertes más, la cifra más alta en un solo día desde que inició la crisis, para contabilizar 1.809.

Las cifras de contagiados suben, pero sorprendentemente -y ahí está casi la única buena noticia de la jornada de ayer- no el ritmo, que desciende de manera muy leve. Se registraron en el último día algo más de 2.000 nuevos casos, lo que eleva el balance de infectados en España a 7.843 personas, según el último cálculo de anoche.

El crecimiento en dos millares del número de positivos por sí solo y sin una tendencia, según advierten los expertos, no es demostrativo de nada, pero es la primera vez que el volumen de casos diarios no aumenta desde que comenzó la escalada. Del viernes al sábado se computaron 2.090 nuevos positivos, 90 positivos más que ayer. La cifra, sin embargo, no marca tendencia.

El número de muertes se ha multiplicado por diez desde el pasado lunes La parte negativa de consolidar un ascenso diario cercano a los 2.000 infectados, con un incremento diario de entre el 35 % y el 37 %, es que la curva epidémica de España comienza a hacerse más inclinada, incluso, que la de Italia. El país transalpino llegó en su jornada decimoquinta de la epidemia declarada a los 7.375 casos, mientras que España, en su día catorce (contado desde que el brote se cobró más de cien contagios), llegó a los 7.844 infectados. A esto hay que añadir que el Estado vecino cuenta con 14 millones de habitantes más que el nuestro.

Con esta progresión, los cálculos del presidente del Gobierno del pasado viernes, cuando advirtió que España en los próximos días podría encontrarse con más de 10.000 contagiados, se van a quedar muy cortos. Los técnicos de Sanidad ya apuntan a la posibilidad de acabar la semana que ahora empieza con cerca de los 20.000 infectados.

El departamento que dirige Salvador Illa también informó que 382 de los contagiados se encuentran en la actualidad en la uci, y que hasta el momento se han producido 517 altas.

La evolución de los curados es especialmente importante, ya que todos los técnicos de la Administración central y de las autonomías miran con lupa este dato, porque se considera que una epidemia entra en su fase final -o al menos empieza a estar controlada- cuando el número de altas diarias pasa a ser superior al número de contagiados. Por ahora, esa proporción sigue siendo especialmente pesimista: del orden de 1 a 50.

En esta línea, el director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias, de la Universidad de La Laguna, destacó en una entrevista a la agencia Colpisa que «hasta mayo no habrá una contención, y solo si la gente sigue las medidas».

Llamamiento desesperado

La situación es tan desesperada que la Junta de Castilla y León se vio obligada a lanzar ayer un llamamiento a empresas y particulares para que donen a los hospitales de la comunidad mascarillas, batas plásticas, gafas antisalpicaduras y otros materiales sanitarios que puedan servir a los profesionales para afrontar la escasez que sufren estas dependencias sanitarias para contener el coronavirus.

La petición fue atendida por el ministro de Sanidad, Salvador Ila, que en su comparecencia de anoche anunció que tanto las empresas como los particulares están obligados a comunicar en 24 horas el stock que tienen de estos materiales.

España es ahora mismo, junto a Italia, el epicentro de la epidemia por coronavirus, pero la situación también es muy preocupante en otros países, según advirtió ayer la OMS. El organismo sanitario confirmó que la pandemia ha causado hasta el momento un total de 5.720 fallecidos en todo el mundo, y el número de casos ha rebasado ya los 154.000.

Europa se ha convertido en el epicentro de enfermedad, ya que registra más casos y más muertes que el resto del mundo juntos, excluyendo a China. En el continente europeo se notifican más casos cada día de los que se confirmaron en China durante el pico de la epidemia, según la OMS. Solo el gigante asiático y Corea del Sur, que bajan del centenar de nuevos casos, aportan un poco de luz a un escenario cada vez más negro.

Los casos gallegos repuntan, con 195, pero de forma contenida

El número de contagiados por coronavirus en Galicia asciende a 195, contando las dos muertes y cuatro altas, según el último balance de la Consellería de Sanidade. El nuevo dato supone 42 diagnosticados más con respecto al día anterior. Se trata de un crecimiento moderado con respecto a otras zonas de España, aunque se mantiene el ascenso.

De los 189 contagios, 72 son del área de A Coruña, 9 de la de Lugo, 22 de la de Ourense, 18 de la de Pontevedra, 36 de la de Vigo, 27 de la de Santiago y 5 de la de Ferrol. Del total de pacientes positivos, ocho permanecen en la uci, 33 están en unidades de hospitalización y 148 en casa.

El número de fallecidos se mantiene en dos: uno en Vigo, una mujer de 92 años, y otro en Pontevedra, un hombre de 81. Ambos son casos importados. Esta cifra contrasta con lo que sucede en el resto de España, donde ayer se dobló el número de muertes.

También se han registrado las cuatro primeras altas de pacientes en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña.

En Galicia se han realizado desde el inicio de la crisis 1.390 pruebas PCR para identificar los contagios. La mayoría dieron negativo.

En el área de A Coruña, que concentra el mayor número de pacientes, 14 personas continúan hospitalizadas en el Chuac, cuatro de ellas en la unidad de cuidados intensivos, y otro paciente está internado en el Quirón. En el hospital de Cee, perteneciente al área sanitaria coruñesa, hay una persona ingresada. Bajo vigilancia médica permanecen en sus casas 57 personas que han dado positivo en las pruebas, 18 más que el sábado, cuando eran 39 enfermos los que estaban sometidos a seguimiento.

En Vigo, el otro gran foco, el número de infectados ha pasado en un día de 23 a 36. Diez están ingresados en los hospitales Álvaro Cunqueiro, Povisa y Fátima, mientras que los 26 restantes se encuentran en sus domicilios.