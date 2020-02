El emotivo mensaje de Belén Esteban a la familia de Fran Álvarez

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 20/02/2020 11:15 h

Doce días después de la muerte de Fran Álvarez, Belén Esteban ha vuelto al plató de Sálvame tras regresar ayer de unos días de descanso y desconexión al lado de su marido, Miguel Marcos. Con un vestido sobrio de corte militar en negro y borlas doradas, la «princesa del pueblo» rompía su silencio. «Ni me he pronunciado, ni me voy a pronunciar, solo quiero mandar un abrazo muy fuerte a sus padres, a sus hermanas y a su hijo, especialmente a su madre Maruja», han sido las primeras palabras de Belén Esteban, que contestaba así a Carlota Corredera sobre el fallecimiento del que fue su marido, según recoge Chance.

Nuestra colaboradora manda un abrazo fuerte a toda la familia de Fran Álvarez: "Quiero mandar un cariño abrazo a la familia y especialmente a su madre". — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 19, 2020

La colaboradora se ha reincorporado a su puesto de trabajo con total normalidad, sin conceder entrevistas previas ni exclusivas como se había especulado: «Por respeto ni se me ha pasado por la cabeza decir nada, en ningún momento. Que poco me conoce la gente», ha declarado al respecto, negando que en ningún momento se plantease hablar sobre el tema.

.@BelenEstebanM mantiene su postura de no hablar tras la muerte de Fran Álvarez: "Solamente quiero mandar un abrazo muy fuerte, muy fuerte, a sus padres, a sus hermanas y a su hijo" ❤️ #YoVeoSálvame https://t.co/0snq3YD8L1 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) February 19, 2020

«Yo he hecho lo que tenía que hacer. Quiero mandar un beso muy fuerte a Mariví y Tina, que una vez más me han demostrado todo lo que me quieren, mis dos amigas de siempre», ha continuado Belén, negando así los rumores de un distanciamiento con su amiga Mariví: «Lo llevan diciendo hace mucho tiempo y es completamente falso, Mariví es mi amiga de toda la vida y jamás hemos tenido un problema. Sabéis que han sido mis amigas de siempre y siguen siendo mis amigas para siempre», ha sentenciado.

En cuanto a si ha hablado o no con la familia de Fran Álvarez es clara: «No voy a decir si he hablado con la familia o no, solo he hecho lo que tenía que hacer y entiendo el dolor de la familia que tienen que estar rotos, pero yo no voy a decir nada».

De su silencio ha explicado: «Me lo quedo para mi y la gente que me quiere. Lo más mínimo que diga lo van a utilizar y no es justo. Lo dejo pasar». En cuanto a los que la han criticado por salir de su casa ese mismo día ha respondido: «Salí a comprar el pan y a tomarme el café como hago todos los días y después con mi marido Miguel a unas vacaciones que tenía programadas».

También ha desmentido que haya hecho una promesa a la familia del que fue su silencio y asegura que si no habla es porque así lo considera: «No he prometido nada a la familia, ni me han pedido nada, si yo no hablo es porque no debo ni quiero». En cuanto al papel de Miguel ha dejado claro que «apoyándome como siempre, pero me da miedo decir algo de mi marido».