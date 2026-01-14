La selectividad será los días 2, 3 y 4 de junio

Estudiantes antes del examen de selectividad en la facultad de económicas de la USC Xoán A. Soler

Ya hay fecha para la selectividad: los días 2, 3 y 4 de junio, entre martes y jueves, como suele ser habitual. La prueba comienza a las 9 de la mañana, cuando los participantes acudan a las sedes y se les informe del procedimiento. A las diez será el primer examen, el único común para el 100 % de los presentados: Lingua Castelá e Literatura. Entonces se les entregará a los alumnos las etiquetas con el código de barras que les identifica y que tendrán que pegar en cada uno de los exámenes, que por razones obvias son anónimos.

Le sigue el examen de Historia de España o Historia da Filosofía. El alumnado debe matricularse en una de las dos asignaturas para la fase general y si quiere hacer la otra como voluntaria debe permanecer en el aula en el descanso para evitar el contacto con compañeros que hayan hecho el examen.

La primera jornada termina con el examen, ya de tarde, de Matemáticas Aplicadas ás Ciencias Sociais, seguido de Debuxo Técnico y la segunda lengua extranjera. En este primer día hay otros exámenes, pero que movilizan a menos estudiantes.

El miércoles comienza la prueba a las 9.30 con la primera lengua extranjera (en la práctica totalidad de los casos, Inglés) y sigue con Bioloxía. Por la tarde es el momento de Física y Empresa, así como de Química, entre otras materias menos concurridas.

Finaliza el examen el jueves con Lingua Galega e Literatura a primera hora para terminar con Matemáticas II (las de ciencias), Latín y las materias troncales de artes y el bachillerato general.

La tarde queda libre por si hubiese que repetir algún examen.