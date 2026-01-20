Muere un matrimonio de 82 años en Antas de Ulla tras chocar su coche contra un camión aparcado
ANTAS DE ULLA
El accidente sucedió en pleno centro de la localidad lucense cuando el turismo se salió de la vía e impactó contra el camión. Se cree que el conductor pudo haber sufrido una indisposición al volante20 ene 2026 . Actualizado a las 19:53 h.
Un matrimonio ha muerto en la tarde de este martes tras un grave accidente de tráfico ocurrido en pleno centro de la localidad lucense de Antas de Ulla. Los dos ocupantes del vehículo chocaron de manera frontal contra un camión aparcado en uno de los márgenes de la vía. Se trata del pleno casco urbano del municipio. De hecho, el siniestro ocurrió justo delante del edificio del Concello. Las víctimas son un matrimonio natural de Antas de Ulla. Ambos vivían en la parroquia de Lebesende y tenían 82 años. Él conducía y ella iba de copiloto. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, del GES de Monterroso, del parque de bomberos de Chantada y del 061. El accidente fue tan fuerte que los cuerpos quedaron atrapados en el interior y los equipos de emergencia tuvieron que actuar para excarcelarlos.
Una posible indisposición
Se baraja la posibilidad de que el conductor sufriese algún tipo de indisposición mientras conducía, ya que se fue de frente a toda velocidad contra el camión y no había marcas de frenado. El chófer del camión se encontraba en ese momento estaba tomando un café en un establecimiento de esa misma calle.
Son la quinta y sexta víctimas mortales de las carreteras de Lugo en los apenas 20 días que han transcurrido de este 2026. Se da la circunstancia de que, en los otros tres accidentes mortales, también estuvo implicado un camión. El primero fue el atropello de un peatón en Lugo el día 3 de enero por parte de un camión cisterna. Una semana después, un choque en la LU-530 le quitó la vida a dos ciudadanos marroquíes cuando se dirigían a ver a una familiar hospitalizada. El último siniestro mortal hasta este martes había ocurrido el día 15 en Sarria, cuando un coche se estrelló contra un turismo en la LU-633.