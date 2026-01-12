Dos muertos en un accidente entre un turismo y un camión en Lugo

Laura Leiras

Los dos ocupantes de un coche que circulaba esta mañana por la parroquia de O Carqueixo, en Lugo, han muerto tras una colisión frontal con un camión. El accidente se produjo a primera hora en la LU-530, una de las salidas de la A-6, a su paso por la ciudad amurallada.

El camión circulaba en el sentido opuesto y, por causas que todavía se investigan, chocó contra el turismo. En él viajaban dos personas, un hombre y una mujer, ambas fallecidas. El conductor del tráiler resultó ileso.

El accidente se produjo pasadas las 7 de la mañana LAURA LEIRAS

El 112 Galicia tuvo noticia del accidente al filo de las siete de la mañana, cuando el único superviviente del choque, el conductor del camión, alertó a los servicios de emergencias.

Hasta el lugar se acercaron efectivos del 061, de la Guardia Civil de Tráfico, del parque de bomberos, de la Policía Local y del Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE). El operativo fue largo, ya que los cuerpos estaban atrapados dentro del vehículo. Un carril de la carretera quedó cortado durante las labores de los efectivos de emergencias.

Se trata del segundo siniestro mortal ocurrido este 2026 en las carreteras del municipio. Es el segundo también en el que se ha visto implicado un camión. Y el segundo ocurrido en la parroquia de Carballido. El primero sucedió el 3 de enero, cuando la conductora de un camión cisterna atropelló sin percatarse a un peatón, un varón de 47 años.