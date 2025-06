Profesores de Bioloxía anuncian reclamaciones por la exigencia de la pregunta competencial en la PAU gallega

1/75 Estudiantes antes del entrar al examen de la PAU en la facultad de Derecho de la USC Sandra Alonso 2/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en la facultad de Económicas de Santiago Xoán A. Soler 3/75 Repasos antes de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 4/75 Dos estudiantes antes de entrar al examen en la facultad de Derecho de la USC en el segundo día de la PAU Sandra Alonso 5/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 6/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro PEPA LOSADA 7/75 Segundo día de exámenes de la PAU en la facultad de Derecho de Santiago Sandra Alonso 8/75 Segundo día de selectividad en la facultad de económicas de la USC Xoán A. Soler 9/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 10/75 Alumnos antes de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 11/75 Alumnos antes de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 12/75 Alumnos concentrados antes de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 13/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 14/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 15/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 16/75 Nervios antes de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 17/75 Alumnos antes de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 18/75 Segunda jornada de los exámenes de la PAU en el IES Vilar Ponte, en Viveiro Pepa Losada 19/75 Examen de selectividad en A Coruña César Quian 20/75 Estudiantes de Vigo repasando antes de las pruebas de la PAU M.Moralejo 21/75 Estudiantes antes del examen de selectividad en la facultad de económicas de la USC Xoán A. Soler 22/75 Segundo día exámenes de la PAU en la facultad de Derecho Sandra Alonso 23/75 Segundo día exámenes de la PAU en la facultad de Derecho de la USC Sandra Alonso 24/75 Alumnas de Compañía de María de A Coruña, esta mañana antes de entrar a los exámenes de selectividad en la Facultad de Filoloxía de la UDC 25/75 Llegada de estudiantes al campus de la USC en Santiago para la selectividad Xoán A. Soler 26/75 Llegada de estudiantes al campus de la USC en Santiago para la selectividad Xoán A. Soler 27/75 Minutos previos al primer examen de la PAU en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 28/75 Xoán A. Soler 29/75 Una de las aulas de la escuela universitaria de Diseño Industrial, en Ferrol, donde se celebran los exámenes de la PAU I. VALERIO 30/75 Último repaso antes de entrar al examen de selectividad en Santiago Xoán A. Soler 31/75 Acceso de los alumnos a la Facultad de Forestais en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 32/75 Ambiente en la Facultad de Xornalismo, en Santiago Xoán A. Soler 33/75 Jóvenes accediendo a la Facultade de Ciencias da Comunicación en Santiago Xoán A. Soler 34/75 Llegada de estudiantes al campus de la USC en Santiago para la selectividad Xoán A. Soler 35/75 Pruebas de selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 36/75 Alumnos de Vigo haciendo los primeros exámenes de la PAU M.Moralejo 37/75 Pruebas de selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 38/75 Pruebas de selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 39/75 Pruebas de selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 40/75 Pruebas de selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 41/75 Exámenes de la PAU en Vigo M.Moralejo 42/75 Inicio de la selectividad en la Facultade de Ciencias da Comunicación de la USC Xoán A. Soler 43/75 Pruebas de selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 44/75 Pruebas de selectividad en el IES Vilar Ponte de Viveiro Pepa Losada 45/75 Maite Flores, presidenta de la CIUG, revisa con un detector de móviles un aula de la USC Xoán A. Soler 46/75 Exámenes de la PAU en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 47/75 Últimas explicaciones minutos antes de comenzar las PAU en Santiago Xoán A. Soler 48/75 Examen de selectividad en A Coruña César Quian 49/75 Alumnos consultan los apuntes en uno de los centros de examinación en Vigo M.Moralejo 50/75 Alumnos repasando antes de la primera prueba en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 51/75 Examen de selectividad en el campus de Esteiro de Ferrol José Pardo 52/75 Últimos repasos en la facultad de Ciencias do Mar, en Vigo M.Moralejo 53/75 Examen de selectividad en A Coruña César Quian 54/75 Buscando suerte y pasando el rato antes del primer examen de la PAU ADRIÁN BAÚLDE 55/75 Examen de selectividad en A Coruña César Quian 56/75 Examen de selectividad en A Coruña César Quian 57/75 Exámenes en la facultad de Ciencias do Mar, en Vigo M.Moralejo 58/75 Examen de selectividad en A Coruña César Quian 59/75 Examen de selectividad en el campus de Esteiro de Ferrol José Pardo 60/75 Primeros exámenes en A Coruña César Quian 61/75 Examen de selectividad en el campus de Esteiro de Ferrol José Pardo 62/75 Exámenes de la PAU en Pontevedra ADRIÁN BAÚLDE 63/75 Examen de selectividad en A Coruña César Quian 64/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 65/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 66/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 67/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 68/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 69/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 70/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 71/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 72/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 73/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 74/75 Primer día de selectividad en la Facultade de Administración y Dirección de Empresas de la USC en Lugo LAURA LEIRAS 75/75 Primer día de selectividad en el IES Agra de Raíces de Cee Ana García

Los profesores de Bioloxía de bachillerato están enfadados con el examen de selectividad en Galicia, por la exigencia de una de las preguntas, que además era la obligatoria, la que tienen que hacer todos los alumnos si quieren llegar al sobresaliente. Los docentes anunciaron a sus alumnos que habrá reclamación por la pregunta. Se trata de la primera cuestión del examen, la competencial, que no pide al alumno que recuerde la teoría sino que razone a partir de sus conocimientos.

La pregunta, que vale 2,5 puntos, trata del virus del covid y las vacunas de ARN mensajero. Tiene cinco apartados, de los que cuatro son más o menos aceptables según recogen los profesores de la materia, aunque la redacción de uno de ellos parece algo enrevesada. Pero los problemas llegaron con el apartado 5: «Algunos virus, como el de la gripe —dice el problema—, tienen una alta tasa de mutaciones, lo que hace que, muchas veces, las vacunas de un año no sean eficaces el siguiente ¿Cómo puede facilitar la utilización de ARNm la creación de vacunas nuevas, adaptadas a las mutaciones producidas?».

El menú para el segundo día de la PAU en Galicia: Inglés, Matemáticas o Química J. NOYA

Alumnos que aspiraban a las máximas notas salieron llorando de la prueba y los profesores consideraban excesiva la exigencia: «Estamos alucinando —decía la profesora de un centro santiagués— y se van hacer reclamaciones. Hay alguna pregunta que ni en el grupo de treinta o cuarenta profesores de las Olimpiadas de Biología, ni en el chat de los compañeros de departamento se sabe la respuesta. Para un alumno de segundo de bachillerato, está fuera de lugar».

Preguntado el director del grupo de trabajo, Víctor Arce, si se va a tomar alguna medida en la corrección, contestó que «ao tratarse dun novo modelo de exame, sobre todo na pregunta 1, que é moi diferente ás que se facían ata agora, é normal que haxa unha sensación de maior dificultade, aínda que o exame non era especialmente complicado». Entiende el catedrático de Fisioloxía en la USC que «para poder facer unha valoración completa é necesario ter os resultados da proba, e comparalos cos do modelo previo. Sen ese dato, non é posible sacar conclusións obxectivas sobre o exame».

Un texto sobre Felipe II, primera pregunta competencial en la PAU gallega Jorge Noya / Sara Carreira

¿Qué dicen los alumnos? Hay una sensación negativa, porque Bioloxía es una de las materias que escogen los que quieren hacer carreras de la rama sanitaria, de enorme exigencia. En el campus coruñés las respuestas sobre la prueba eran más o menos similares: «Hasta la pregunta cuatro no entendí absolutamente nada de lo que me preguntaban», comentaba una joven, quien añadía: «En la pregunta 1 pedían analizar el ARN mensajero del virus de la gripe, una cosa muy rara que no supe contestar». ¿Qué hizo? «Me fui a mi casa a estudiar Matemáticas», el examen de hoy. Otros estudiantes apuntaban en la misma línea: «Nos pusieron cosas que no habíamos visto nunca»; «pensábamos en un solo ejercicio práctico y de pensar, y era todo de pensar muchísimo»; o «no sé ni en qué idioma estaba esto».