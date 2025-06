El menú para el segundo día de la PAU en Galicia: Inglés, Matemáticas o Química

Primera jornada de los exámenes de la PAU en la Facultad de Administración de Empresas de Lugo. LAURA LEIRAS

Tras una primera jornada sin incidencias y con los nervios ya apaciguados, los casi 13.000 gallegos que se presentan a la selectividad enfrentan este miércoles el segundo de los tres días de la PAU, que arranca a las 9.30 horas. Inglés, Matemáticas y Química serán los exámenes más frecuentados tras el pistoletazo de salida que dieron este martes las pruebas de Lingua Castelá e Historia de España o Historia da Filosofía —los estudiantes escogen entre una u otra—. Exámenes que dejaron, según comentan los propios alumnos, buen sabor de boca. El sentir general palpado este lunes en las sedes de las pruebas es que el nivel de exigencia quedó por debajo de las expectativas de los inscritos en las pruebas.

«Os nervios xa marcharon e xa vimos que non era nada do outro mundo», reflexionaba un estudiante este martes tras realizar los exámenes matinales en la Facultade de Económicas en Santiago. «Ahora me siento aliviada, me quité un peso gordo de encima», añadía una compañera.

Con la prueba de fuego inicial superada, los alumnos comenzarán la mañana de este miércoles con el examen de la 1.ª Lingua Estranxeira. La prueba arrancará a las 9.30 horas, con el Inglés como idioma escogido por el 85 % de los matriculados. Francés, Portugués, Italiano o Alemán completan las opciones disponibles, aunque con datos de inscripción testimoniales.

Una vez degustada lo que depare la lengua de Shakespeare, el segundo plato llegará con algunas de las asignaturas troncales que los estudiantes escogen según la modalidad de bachillerato que cursan. A las 11.30 horas será el turno de los matriculados en cinco de esas materias: Latín, Ciencias Xerais, Debuxo Artístico, Artes Escénicas y Matemáticas. Esta última es la prueba más esperada, pues se presentan a ella más de 6.000 alumnos. Tendrán que esperar al jueves al mediodía (11.30 horas) quienes hayan escogido como troncal de modalidad Debuxo Técnico, Debuxo Aplicado, Análise Musical o Matemáticas aplicadas ás Ciencias Sociais, que por primera vez en la historia supera en número de inscritos a su homóloga de Ciencias.

Al acabar la pausa para comer, los estudiantes regresarán a las aulas para seguir adelante con las pruebas específicas de la PAU, las que se escogen de forma voluntaria para incrementar la nota de admisión a la universidad. A las 16.00 horas se abrirán los sobres que contienen los exámenes de Química, Xeografía, Movementos Culturais y Deseño. Y una vez finiquitadas esas pruebas, cerrarán la tarde, a las 18.00 horas, Xeoloxía, Historia da Arte, Técnicas de Expresión y Literatura Dramática.

Aunque ya deben estar en la mente de los estudiantes, la inquietud puede jugar una mala pasada. Y por ello, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (conocida por sus siglas, CIUG) recuerda la importancia de seguir una serie de consejos y normas esenciales durante estas jornadas. Es primordial que el alumno acuda a la sede donde realiza el examen identificado con su DNI, carné de conducir, pasaporte o permiso de residencia, documentos indispensables para acceder a las pruebas. Otro aspecto clave es la prohibición de acudir a los exámenes con relojes de cualquier tipo o con dispositivos electrónicos, que deben permanecer apagados para no ser detectados por los inhibidores de frecuencia empleados para detectar intentos de fraude.

12.946 estudiantes gallegos están llamados esta semana a escribir su futuro más inmediato en unas pruebas de acceso a la universidad que se celebran de forma simultánea en 15 comunidades autónomas (a excepción de Cataluña y Canarias) y que estrenan un modelo más analítico y con menos capacidad de opción para quienes la realizan. En Galicia, 35 facultades, escuelas universitarias y centros de secundaria acogen a los alumnos matriculados en la selectividad, que culminará este jueves a las 13.00 horas.