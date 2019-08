Ya puedes consultar la Guía de Estudios Superiores de La Voz de Galicia actualizada

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 01/08/2019 16:18 h

¿Has aprobado la selectividad en julio (antigua convocatoria de septiembre) y no sabes qué carreras tienen plazas? Consulta la Guía de Estudios Superiores de La Voz, actualizada desde el día 30 de julio. Así podrás saber exactamente qué carreras se han cerrado (que ya son 83 en Galicia) y cuáles permanecen abiertas. Es cierto que esto último no significa que queden plazas para septiembre, porque hay un nuevo llamamiento a la matrícula el 20 de agosto. Sin embargo, sí sirve como un indicador.

Por el momento, no todas las titulaciones cuentan con la nota de corte. Por ello, la mejor forma de buscar la que te interesa es optar bien por el título o bien por el campus. Si por ejemplo pones «Bioloxía» descubrirás que ya no hay plazas en A Coruña ni en Santiago, pero en Vigo todavía no ha cerrado. Si aparece una nota de corte al lado del campus, ten en cuenta que ya ha cerrado esa titulación. Es decir, ya no podrás preinscribirte.

Si buscas grados y campus, piensa que siempre te puede salir positivo; eso ocurre si la titulación se ofrece en la UNED. Podrás comprobar exactamente las notas de corte, siempre y cuando las haya, cuando abras el título.

Los alumnos que aprobaron la selectividad en julio tienen que preinscribirse en las carreras entre el día 20 y 23 de agosto. Como el mismo día 20 saldrán las cuartas notas de corte, seguro que habrá muchas titulaciones sin plazas libres, que hayan cerrado. Como suele ocurrir con las sanitarias. El día 20 de agosto, La Voz actualizará el buscador para ayudar a los estudiantes hasta el último momento.

¿No sabes cómo funciona el buscador?

Hay diferentes opciones posibles. La primera de ella, te permite encontrar todos los estudios de una rama (esto es: Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y Artes). Por otro lado, puedes escribir el nombre de la titulación para acceder a ella directamente. Si optas por esta última, debes tener en cuenta que son los nombres oficiales. Es decir, estarán escritos en gallego. La página web te permite buscar por localidades a través de un desplegable con todas las ciudades en las que se oferten estudios. Finalmente, puedes buscar la titulación teniendo en cuenta el tipo de estudio. Es decir, grado universitario, ciclo de FP u otros.