Acceso directo al empleo o a la universidad

08/07/2019

De la FP superior se pasa a la universidad sin tener que hacer la selectividad. Y para algunos ciclos no llega con sacar un 8 en bachillerato. Son muchos los mitos que hay en torno a la FP. Estos son algunos:

expedientes

No solo malas notas. De los diez ciclos sanitarios de FP superior que se ofrecen en Galicia, en ocho hay que tener al menos un notable en el bachillerato de Ciencias para poder tener plaza, e incluso en algunos hay que pasar de ocho. Hoy con un cinco de media en el bachillerato (lo mínimo para aprobar) apenas hay opciones en FP, y en los estudios con más demanda es casi obligatorio superar el seis de nota media de bachillerato.

y después, ¿qué?

Directos a la universidad. Aunque ya hace muchos años que no existen los cupos, todavía hay quien cree que los titulados de FP superior tienen un número específico para entrar en la universidad, y que solo puede hacerse por familias. Pues no. Un titulado en Estética Integral que haya sacado un 9,5 de media puede presentarse a Química y Biología en la selectividad (no necesita hacer la fase general) y si saca, por ejemplo, dos 8, entra en Medicina en Santiago. O en Física.

Empleo preferente. Por primera vez, este año se ha detectado que hay más ofertas de empleo para titulados en FP que en carreras universitarias. El informe anual de Infoempleo y Adecco indicó que en el 2018 el 42,5 % de las ofertas de empleo exigían que el candidato tuviese FP (ya fuese en grado o medio o superior) mientras que solo el 38,5 % eran para alumnos con carrera.

idiomas

Inglés adaptado a la profesión. En Galicia se apuesta por el inglés como una necesidad en la FP. Por eso, todos los ciclos nuevos que se vayan ofreciendo (este año los de Acondicionamento Físico, por ejemplo) tendrán una asignatura de inglés técnico. Son módulos pensados para la profesión, ya que el que trabaja en una oficina necesita un inglés diferente del que lo hace en un laboratorio. En cualquier caso, la materia se da en los dos años de duración del ciclo y con una visión fundamentalmente práctica.

Plurilingüismo. Es la gran apuesta de la Consellería de Educación para los próximos cursos: que haya materias no lingüísticas en inglés, con el objetivo de que los alumnos aprendan a desenvolverse en un idioma que hoy se necesita para desarrollar cualquier profesión.

intercambios

Erasmus en alza. Hasta la fusión de toda la movilidad académica en el programa Erasmus+, en la FP se ofrecías unas becas para conocer Europa: las Leonardo da Vinci. Sin embargo, ahora el programa está totalmente integrado en el sistema Erasmus, como ocurre con la educación obligatoria y la universidad. Galicia participa activamente con intercambio de profesores y alumnos, y con la colaboración de empresas e instituciones.