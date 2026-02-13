Cómo ocurrió el «milagro» de la conductora sobre la que cayó un pino en Caldas: «Entroulle polo parabrisas e salvouna o seu instinto»
El árbol impactó contra el cristal, hizo rodillo y le pasó por encima a la joven, que se benefició de ser muy menuda, ya que logró encogerse y colarse entre el hueco del asiento y el volante14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Milagro». Esa es la palabra que más se repite entre quienes, el martes 11 de febrero por la tarde, en un día más de borrasca en Galicia, se fueron a casa un poco reconfortados con