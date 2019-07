Más de 12.000 alumnos piden FP superior

Clase en el CIFP As Mercedes

La Voz de Galicia sara carreira

redacción / la voz 06/07/2019 05:00 h

El ciclo de FP superior de Educación Infantil tiene en Galicia algo más de 3.000 solicitudes y el que capacita para ser administrativo, unas 2.350, mientras que aprender a diseñar app para móviles es interesante para 2.169 estudiantes. Estos tres son los ciclos de más éxito de la FP gallega, que maneja unas cifras espectaculares: 12.067 personas pidieron 35.248 ciclos de 405 centros públicos y concertados (los privados no entran en los listados de la Xunta) de unas 75 titulaciones de grado superior en régimen ordinario (hay además de adultos presencial y adultos a distancia, que tienen unos 9.000 aspirantes más). Todas estas personas sabrán el día 16 si entran o no en la titulación deseada, aunque al igual que ocurre con las carreras, el 26 de julio habrá una segunda nota de corte con los cambios de quienes, siendo aceptados en un ciclo, no quieren matricularse en él y mueven las listas de espera.

Estas prometen ser largas. El año pasado la de Educación Infantil tenía 700 personas sin plaza, y todo apunta a que este año pueden ser más. Las familias con más éxito son aquellas con más facilidad para encontrar trabajo: sanidad, servicios (educación y dependencia), informática, comercio, hostelería... Entre todas suman 20.000 peticiones, aunque muchas son repetidas.

En los diez ciclos de la familia de sanidad se han presentado 6.654 solicitudes, 5.019 en la de servicios a la comunidad (con Educación Infantil como estrella) y en informática son 4.250 peticiones. La gestión administrativa (para ser administrativo o secretario) tiene mucha demanda, 2.850 solicitudes, aunque en este caso están muy repartidas, porque hay 49 centros que ofrecen el ciclo. Le sigue en número la familia de actividades físicas y deportivas, que tiene 2.569 solicitudes, y ahí destacan las más de 700 personas que han pedido Acondicionamento Físico, un ciclo nuevo de este año que está pensado para la formación de entrenadores personales.

Animacións 3D, un caso único

Hay una familia de FP muy importante en Galicia, aunque suele pasar inadvertida porque solo se ofrece al completo en dos institutos de Vigo y A Coruña: imagen y sonido, que en cinco ciclos suma 2.170 peticiones, con la cifra de 364 interesados en un título concreto que solo se da en A Coruña, el de Animacións 3D, que el año pasado ofrecía 17 plazas. La potente industria audiovisual gallega absorbe a los titulados en realización y producción, así como en imagen y sonido.

Hay otros dos grupos de FP que pasan de los 2.000 inscritos, como son electrónica (con 1.117 peticionarios de Automatización e Robótica Industrial) y comercio, con 2.040 apuntados de forma muy repartida en tres de sus titulaciones principales (Comercio Internacional, Xestión de Vendas e Espazos Comerciais y Márketing e Publicidade).

Mil aspirantes con más de ocho

En el listado que colgó la Consellería de Educación se ofrece mucha información sobre los estudios de más éxito, y un asunto no menor son las notas de los estudiantes que quieren realizarlos. Por ejemplo, hay más de doscientas personas que entran en FP con sobresaliente, echando por tierra el mito de que a la formación profesional solo van los estudiantes de malas notas. Y cerca de 900 tienen más de ocho como nota de ingreso, mientras que con entre 7 y 8 hay nada menos que 2.191 expedientes.

El próximo curso habrá 41 ciclos con la oferta dual, donde los alumnos cobran

La formación dual, aquella que se hace la mitad en el instituto y la otra mitad en una empresa, y cobrando, tiene cada año más fuerza en Galicia. Es una opción complicada dado el tejido industrial gallego, minifundista, pero se han buscado opciones alternativas, como grados que no se ofrecen de forma continuada, sino en ediciones de dos (o tres) años, los que dura una promoción. En otros casos, se echó mano de convenios con numerosas empresas para garantizar suficiente oferta de puestos para la formación de estos alumnos.

En el nivel superior de FP son 41 los ciclos que se ofrecen en Galicia, y no solo en las ciudades principales. Hay villas como O Carballiño, Vilamarín, Foz, Chantada o Monforte que también ofrecen este tipo de formación en los centros de trabajo; obviamente, la oferta se extiende a las principales ciudades gallegas.

Los más demandados

El ciclo que tiene más demanda es el de desarrolladores de aplicaciones web, conocido por sus siglas DAW y que para el IES San Clemente, de Santiago, han pedido 69 personas. Le siguen los estudios de Química Industrial en el IES A Sardiñeira de A Coruña, que trabaja codo con codo con la refinería de Repsol de la ciudad y que ha interesado a 62 estudiantes para el próximo curso. La asistencia a la dirección, siendo un ciclo muy extendido por Galicia, solo se ofrece en la modalidad dual en Ferrol, en el CIFP Rodolfo Ucha, y han sido 50 los solicitantes.

En Ferrol está también el cuarto ciclo dual con más demanda, el de Deseño de Fabricación Mecánica, que se ofrece en el CIFP Ferrolterra y que tiene 36 peticiones. Cierra este grupo de más de treinta inscritos el CIFP Compostela, de Santiago, con su ciclo de Xestión de Aloxamentos Turísticos, de la familia de hostelería.

CURIOSIDADES

211

Más de 9 de nota de acceso

La mayoría (199) tienen 9 o más y hay 12 personas con un 10.

6.654

Peticiones en sanidad

Es la familia con más demanda: 6.654 solicitudes para los diez ciclos de sanidad; le siguen las 5.019 de servicios a la comunidad (3.004 son para Educación Infantil), informática (4.250), administración (2.850), enseñanzas deportivas (2.569 en dos ciclos), imagen y sonido (2.170), electricidad (2.149) y Comercio (2.040).

8.876

En régimen de adultos

Además de la FP superior ordinaria y presencial, ayer se dieron a conocer los listados de adultos en modalidad presencia y a distancia. Estas tuvieron 3.637 y 5.239 personas interesadas, respectivamente.

527

De COU o antes

No todos los aspirantes son jovencitos. De los 7.108 que solicitan plaza desde bachillerato, 527 hicieron COU o preu.