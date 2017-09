Isabel II o el golpe de julio del 36 para entrar en la universidad

0

La Voz de Galicia Sara Carreira

redacción / la voz 13/09/2017 05:00 h

Había ambiente este martes en las facultades gallegas. Comenzó el triduo de la selectividad y dos mil alumnos con el bachillerato recién terminado llenaron de bullicio y color las aulas universitarias. Eso en algunas; en otras muchas la clase se desarrollaba con normalidad, como si fuese noviembre o marzo. Porque Galicia es una de las diez comunidades en las que sigue funcionando la convocatoria extraordinaria de selectividad tras el verano. Según los cálculos de la Consellería de Educación, el adelanto de la prueba a julio ocurrirá en el 2019, así que dentro de un año, universitarios y aspirantes a serlo volverán a compartir espacio en septiembre.

Un texto de la revista YES

En este, los alumnos se enfrentaron a un examen de Lengua Castellana que para unos fue muy fácil y para otros, complicado. En una opción se proponía un texto de Julio Llamazares sobre Donald Trump, con preguntas sobre la obra Plenilunio, de Muñoz Molina, y una parte de teoría sobre la poesía española en las tres décadas siguientes a la Guerra Civil (Hernández, Otero y Gil de Biedma); en la otra opción, un artículo que Alba Precedo publicó en la revista YES, de La Voz, sobre las redes sociales, un análisis de Campos de Castilla y teoría sobre el bum narrativo hispanoamericano. «A mí no me dio tiempo -se quejaba una alumna del IES de Zalaeta de A Coruña al finalizar la prueba-, y nos pasó a varios»; a pocos metros unos estudiantes del Santa María del Mar no dudaron al reconocer que «Lengua fue muy fácil».

En Lingua Galega, los textos eran extractos: Zapatillas rotas, de Xavier Quiroga, y Palavra común, de Mercedes Queixas. En cuanto a la teoría, en sociolingüística había que elegir entre la historia de la normativización y el gallego de finales del siglo XX; y en literatura, entre la poesía de las Irmandades da Fala o la nova narrativa galega.

En Historia de España, que este año es obligatoria para todos los estudiantes (antes se podía elegir Historia de la Filosofía), dos grandes asuntos a elegir: la política en el reinado de Isabel II o el golpe de Estado del 18 de julio de 1936. «Temas demasiado extensos», resumía un estudiante que se decantará por Biología. En el campus coruñés, los alumnos que no buscaban nota tenían claro qué van a hacer este curso: una FP, alguna carrera con plaza (Biología o Sociología), optar por una universidad privada (en Comillas para hacer ADE con Informática) o echar mano de la UNED para pasar el año y saltar a la universidad presencial el siguiente.

Sobre todo en Vigo

Del total de matriculados, la mayoría se examinan en Vigo (486) y en Santiago hay 407 inscritos. Algunos menos son los que se examinan en A Coruña, 376. Las pruebas se realizan en las siete ciudades gallegas y en tres localidades más alejadas (A Rúa, Cee y Viveiro), para facilitar el traslado a los jóvenes.

Las notas se darán a conocer el día 21 a partir de las ocho de la tarde en Internet y habrá un período de reclamaciones.

Galicia ocupa el séptimo lugar en la oferta de empleo para universitarios

Galicia es la séptima comunidad -por detrás de Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Comunidad Valenciana y Castilla y León- en ofrecer empleo a titulados universitarios, según el informe Infoempleo de Adecco. En la comunidad están el 4,73 % de las propuestas de empleo para universitarios, que se concentran en las tres primeras autonomías (superan el 56 % del total). Por ramas del conocimiento, Administración de Empresas y Finanzas es la carrera con más salidas en España, ya que el 4,5 % de las ofertas de empleo del 2016 hacen referencia a esta titulación, porcentaje que se mantiene estable con respecto al año anterior. En Galicia se ofrecen 865 plazas para el primer año de carrera en todos los campus menos en Ferrol y Pontevedra, y algunos dobles grados.