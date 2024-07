Las víctimas del Alvia avisan: «Solo una condena al ADIF puede dar satisfacción a todos estos años de lucha»

Xoán A. Soler

Once años después de aquel trágico 24 de julio del 2013 en el que un tren Alvia descarriló en la curva de Angrois de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense, las víctimas de aquel siniestro en el que murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas regresan como cada aniversario a Compostela sabiendo que la sentencia del juicio está a punto de hacerse pública. El presidente de la Plataforma que representa a las víctimas, Jesús Domínguez, es muy claro con respecto a qué esperan del fallo de la titular del Juzgado de lo Penal número 2 de la capital gallega, Elena Fernández Currás. Para él, «solo una condena al ADIF» en la figura del exdirector de la Seguridad en la Circulación, Andrés María Cortabitarte López «puede dar satisfacción a todos estos años de lucha y de denuncia». Si solo se hace responsable de lo sucedido al maquinista no se estará, en su opinión, yendo al fondo de la cuestión. «Hay mucha más responsabilidad de esas personas (por el ADIF) que en su despiste, que evidentemente tiene una responsabilidad, y bueno, ahí está acusado, pero entendemos que es el último eslabón de una cadena de negligencias mucho mayores», explica.

Las víctimas del Alvia siguen sin explicarse cómo la Fiscalía pudo al final del juicio levantar la acusación contra Cortabitarte. Para Domínguez, en la vista oral quedó acreditada su responsabilidad penal en la tragedia. «Hay dos hechos muy claros de su puño y letra. Él desconectó, autorizó la desconexión del sistema de seguridad que hubiera evitado el accidente y el perito testigo de la Unión Europea y Mariñas, que es el único perito independiente, dejaron claro que había que hacer un análisis de riesgo antes de tomar la decisión de desconectar y tomar medidas preventivas que no se hizo», insiste el portavoz de la Plataforma que volvió a concentrarse en la estación de Santiago a la que jamás llegó aquel tren para después hacer el recorrido que separa la terminal con la plaza del Obradoiro, donde, como todos los años, se concentraron y dieron lectura a un manifiesto.

Los actos de este año están marcados por la inminente difusión de la sentencia. A las víctimas no les gusta que el fallo vaya a caer tan cerca del undécimo aniversario y piensan que la Justicia no está siendo sensible con su dolor. «Lo lógico hubiera sido sacarla un mes o dos antes o esperar a septiembre, pero hacerlo la semana que viene, cuando todos nos vamos de vacaciones y ya no tenemos voz, pues huele mal, como huelen mal muchas cosas de este caso. Creo que no me equivoco si digo que la semana que viene saldrá la sentencia, porque ya no tendremos voz para protestar en Santiago o para señalar a los responsables», se lamenta Jesús Domínguez.

En la plaza del Obradoiro, la lectura del manifiesto recayó en esta ocasión en Laura del Moral, que iba a bordo del tren que descarriló en Angrois. «Once años y seguimos esperando justicia. Once años de lucha tratando de destapar todo lo que hay detrás de esta tragedia evitable, peleando contra el Estado y las instituciones implicadas, que han tratado por todos los medios de culpar al último eslabón de la cadena, el maquinista, y de contaminar a la opinión pública para ocultar las negligencias y los incumplimientos normativos de seguridad», recordó.

En sus palabras, una vez más, denunciaron que existe un «pacto de la curva» por el que el Estado quiere esquivar su responsabilidad en la tragedia y hacer ver que el accidente solo tuvo una causa: el despiste del maquinista. «La razón de Estado suponía proteger al ADIF, a la alta velocidad, y por ende a Cortabitarte. Hace un año el fiscal Mario Piñeiro, para sorpresa de todos, retiró la acusación a Cortabitarte sin ninguna razón de peso. Pasó de pedir cuatro años [de cárcel] y de afirmar que el trágico accidente no hubiese sucedido si se hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso y que tenía que garantizar que la línea era segura, pero no lo era, a retirar la acusación», resalta la Plataforma en su comunicado público.

Para ellos, el cambio de criterio de la Fiscalía solo puede tener una explicación. «Seguramente una llamada corporativa del fiscal general le hizo cambiar de opinión, más aún cuando conocimos hace unos días que propuso a Mario Piñeiro como fiscal en la Sección Penal del Tribunal Supremo. Un nuevo premio a los cómplices», critican.