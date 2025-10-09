El aeropuerto de Santiago tendrá vuelos directos con Nueva Jersey

La terminal del aeropuerto Rosalía de Castro en Santiago de Compostela XOAN A. SOLER

La aerolínea estadounidense United Airlines ha anunciado que ofrecerá vuelos directos desde Nueva Jersey hasta Santiago de Compostela desde mayo del 2026.

El vuelo conectará el aeropuerto de Newark, uno de los que sirve a Nueva York, con Lavacolla tres veces por semana a partir del 22 de mayo. Es el primer servicio regular entre Estados Unidos y la capital gallega.

Con esta nueva ruta, la compañía ya cuenta con seis destinos a España, entre los que también se incluyen Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca y Bilbao, según un comunicado de la empresa recogido por Efe.

La compañía utilizará aviones Boeing 737-MAX8 para el vuelo entre Newark y Santiago.

Además de la ruta a Santiago de Compostela, United anunció que volará hasta Split (Croacia) a partir del 30 abril, Bari (Italia), Glasgow (Escocia), Reikiavik (Islandia) y Seúl (Corea del Sur), y añadirá un tercer vuelo a Tel Aviv (Israel) el 28 de marzo.

Todos estos vuelos operarán desde el aeropuerto de Newark situado muy cerca de la ciudad de Nueva York.

En total, United ofrecerá casi 3.000 vuelos internacionales de ida y vuelta cada semana en verano de 2026, y además de los nuevos destinos seguirá volando hasta otras ciudades como Bilbao (España), Puerto Escondido (México) o Madeira (Portugal).