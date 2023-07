El abogado del ADIF, en su informe final en el juicio del Alvia: «Es difícil pedir perdón por algo de lo que uno no se siente responsable»

Cortabitarte llegando al juicio esta mañana Xoán A. Soler

En la recta final del juicio del Alvia cada una de las partes tiene que hacer su informe de conclusiones definitivas y este jueves fue el turno del ADIF y de Renfe. La intervención del abogado del Estado que representa al administrador ferroviario fue larga, más de dos horas, pero exenta de sorpresas. Para él, se cumplió la normativa y el accidente era absolutamente imprevisible porque se debió única y exclusivamente a una «desatención prolongada insólita» del maquinista, Francisco Garzón Amo, acusado junto con el ex director de seguridad en la circulación del ente que dirige las vías del ferrocarril en España, Andrés Cortabitarte, al que la Fiscalía retiró la acusación en la parte final del proceso judicial que desde hace más de nueve meses se celebra en el juzgado habilitado para la ocasión en la Cidade da Cultura de Santiago.

El letrado pidió que se juzguen los hechos con los ojos del 23 de julio del 2013 y no con los del 25, un día después del descarrilamiento de un tren Alvia en Angrois en el que murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas. Y, aunque defendió que ADIF cumplió la normativa de seguridad, llamó la atención sobre lo interpretable que resulta esta cuestión recordando las palabras del fiscal del caso, que calificó de «galimatías» el régimen jurídico sobre la seguridad ferroviaria, o las de la propia Audiencia Provincial, que habló en su momento de un «enrevesado encadenamiento de normativas». Por ello, se preguntó si se puede imputar a alguien una responsabilidad penal como la que se pide a Andrés Cortabitarte por haber entendido que no era aplicable el reglamento 352 de seguridad.

El ADIF ha llegado al final del juicio sin moverse ni un ápice de su postura inicial y volvió a reiterar que solo hay un responsable de la tragedia de Angrois: el maquinista, Francisco Garzón Amo. A él, reiteró la defensa del administrador ferroviario, correspondía el control de la velocidad y era imposible que ningún sistema de seguridad pudiera pensar «en que el maquinista va a desatender todo lo que está a su disposición» al atender una llamada de teléfono que no era urgente y apartar la mirada de la vía durante cien segundos, lo que hizo que pasara por la curva de A Grandeira a 192 kilómetros por hora cuando estaba limitada a 80.

Por ello, insistió en su intervención final en el juicio en que la tragedia era «imprevisible» y se preguntó: «¿Se puede exigir responsabilidad penal a alguien por no ser una especie de visionario?» y por no «aplicar lo dudosamente aplicable y nadie entendía o entendía dudosamente», reiteró.

Para el ADIF, la curva de A Grandeira era segura y en modo alguno es un punto singular de la red ferroviaria porque hay decenas iguales en otras partes de España. En cuanto a las medidas de seguridad, sostiene que estaban diseñadas para un despiste de 30 o 40 segundos, pero no de cien, algo que cree que fue «una temeridad» y no un mero lapsus. A su juicio, el maquinista debió de atender la llamada de teléfono, pero tuvo que colgar tras comprobar que no era un asunto urgente.

En su intervención final, el abogado del ADIF afirmó tajante que ni la empresa estatal ni Andrés Cortabitarte causaron el accidente y reflexionó sobre que «es difícil pedir perdón por algo de lo que uno no se siente responsable», pero interpeló directamente a las víctimas mostrándole su solidaridad, recordando que la tragedia de Angrois ha sido «un antes y un después en el sector ferroviario» y sintiendo que la Administración «no mostrase la sensibilidad que demandaban las circunstancias» al desatenderles y no ponerse en contacto con ellos, como todos les han reprochado en el juicio.

Renfe pide «la máxima indulgencia» para el maquinista: «Es evidente que lo merece»

El abogado de Renfe puso el punto final a su intervención en el juicio del Alvia pidiendo «la máxima indulgencia» para el maquinista, Francisco Garzón Amo porque considera que «es evidente que lo merece» por su reconocimiento de los hechos, su petición de perdón y su actitud durante todo el largo proceso judicial. Para él pidió también la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas y anunció que se adhiere al informe que presente el letrado que lo representa.

Juicio por el accidente del Alvia. Declara el maquinista, Francisco Garzón PACO RODRÍGUEZ

Para la empresa estatal, el accidente se produjo porque, en un momento dado, «el maquinista fue el único garante de un sistema de seguridad que los gestores consideraron correcto», por lo que no considera a Garzón Amo responsable de la tragedia. «Todo estaba en orden, pero no fue suficiente», señaló el letrado de Renfe.

En ese «todo estaba correcto», Renfe incluye la «ejemplar» formación de todos sus maquinistas y puso el foco en la llamada «extremadamente perjudicial e innecesaria» que Francisco Garzón recibió y que fue lo que provocó la distracción que produjo el descarrilamiento del tren. «La llamada no era de emergencia ni trataba de un tema que incumbiese al maquinista», se lamentó el letrado, que reconoció que si bien la normativa dejaba claro que estaba prohibido el uso de los móviles privados, no había una reglamentación clara sobre cómo proceder con las llamadas que, como aquella, eran corporativas.

También se refirió el abogado de Renfe a un asunto que pudo resultar determinante, como fue el único aviso que hizo un maquinista respecto a la peligrosidad de la curva y que, a su juicio, «no ha quedado suficientemente claro durante el juicio» cómo se actuó frente a esa advertencia.