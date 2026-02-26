El 62 % de los 177 inmigrantes refugiados en Sanxenxo consiguieron un contrato de trabajo

La concejala de Servicios Sociales de Sanxenxo, Paz Lago, visita a un grupo de inmigrantes de Mali que asisten a clases de español en la Casa de Cultura de Dorrón ADRIÁN BAÚLDE

El balance del programa de recepción y acogida de inmigrantes subsaharianos refugiados en Sanxenxo, dentro de un plan coordinado por la Administración estatal, precisa que el 62 % de los 177 que han pasado por el alojamiento en un hotel de la playa de Areas ha conseguido un contrato de trabajo. Además 147 de estos jóvenes recibieron formación como un paso previo para su incorporación en el mercado laboral. La concejala de Servicios Sociales de Sanxenxo, Paz Lago, mantuvo un encuentro con responsables de Accem, Cristina Ucieda y Ariadna Navarro. Accem es la oenegé que supervisa este programa en el municipio. La cita permitió realizar un balance de la situación actual y analizar líneas de colaboración con el Concello.

En la actualidad, están alojados en el Hotel Baixamar, en Areas, un total de 65 inmigrantes. Es un número fijo aunque los participantes en este programa varían porque van siendo reemplazados por otros tantos a medida que se incorporan al mercado laboral o cambian sus circunstancias personales. El gobierno local explica que, desde su llegada a Sanxenxo, los beneficiarios de este programa están recibiendo distintos talleres que incluyen «aprendizaje de español, contextualización del territorio y normativa laboral», en la Casa de Cultura de Dorrón, un equipamiento municipal cedido para esta finalidad por el Ayuntamiento.

Por otra parte y para poder propiciar su integración social y cultural, también se han realizado distintas salidas coordinadas con el Concello, con iniciativas como formación en seguridad vial y en primeros auxilios, a través de agentes de la Policía Local y de personal del Servicio Municipal de Emerxencias.

Desde el equipo de gobierno se incide también en el alto grado de colaboración con el tejido económico de la comarca Algunas empresas locales y del entorno de O Salnés se han puesto en contacto con Accem facilitando ofertas de trabajo. Además, clubes deportivos y asociaciones de distintos sectores se han brindado a integrarles en sus actividades. «Sanxenxo mantén a súa colaboración e o seu compromiso integrador e Accem encárgase de canalizar esta axuda», sentenció la concejala Paz Lago.