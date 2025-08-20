Sanxenxo suspende las bombas de palenque que anuncian las fiestas patronales y en las parroquias

Bombas de palenque, en una foto de archivo, que no se lanzarán en Sanxenxo este agosto JOSÉ PARDO

El Concello de Sanxenxo acordó con las comisiones de fiestas del municipio y ante la situación de extremo riesgo de incendios en Galicia la suspensión del lanzamiento de bombas de palenque con las que durante las alboradas se anuncia la celebración de festejos por las mañanas. Este fue uno de los acuerdos adoptados en una reunión del alcalde, Telmo Martín, con los directivos de las comunidades de montes de Nantes, Arra y Noalla y de las comisiones de fiestas de Bordóns y A Lanzada.

De esta forma, no habrá bombas de palenque en las fiestas patronales de Sanxenxo, que empiezan el domingo, duran nueve días y organiza el Concello. Tampoco se lanzarán en la Festa Labrega de Bordóns, que se realizará el domingo, y en caso de que la situación de emergencia se mantenga como en la actualidad, no las habrá en las fiestas de A Lanzada. Sí que habrá espectáculo pirotécnico el día 4 de septiembre en la playa de Silgar, porque se lanzan hacia el mar y cuentan con un plan de seguridad propio.

El alcalde resaltó la importancia que ha tenido en Sanxenxo la labor preventiva de limpieza que se hizo con el Seaga en primavera, tras una inspección de 16.000 parcelas. Se requirió la limpieza de 4.531 parcelas y se recibió notificación de que se cumplió la orden en 1.089, aunque el gobierno local cree que fueron muchas más las desbrozadas y que no llegaron a comunicarse a la oficina de Medio Ambiente al no ser un trámite obligatorio informar.

Por último, el alcalde anunció que Sanxenxo impulsará un plan piloto con las comunidades de montes para mejorar la gestión forestal y prevenir incendios.

Marín tampoco dejará fuegos artificiales en la fiestas de la playa de Loira

La decisión de Sanxenxo sobre la supresión de las bombas de palenque y fuegos artificiales durante las fiestas mientras dure la situación de emergencia y de alto riesgo de incendios en Galicia encuentra su paralelo en otros municipios de la provincia como Marín y Silleda. En el caso de Marín, el Concello y la comisión vecinal acordó la eliminación del espectáculo pirotécnico de las fiestas de Loira de este sábado, porque aunque se lanzan hacia el mar existe un riesgo para el monte Sobareiro, contiguo a la playa.

El Concello de Pontevedra adoptó una medida idéntica a la de Sanxenxo y que comunicó hace días: «O Concello de Pontevedra vén de suspender o lanzamento e a tirada de foguetes até novo aviso nas parroquias -así foi consensuado coas distintas comisións de festas do rural - e na cidade, en relación coa vaga de lumes que está a padecer o país». En el caso de Pontevedra, sí se mantuvieron los fuegos artificiales del pasado viernes y domingo, como colofón de las fiestas de la Peregrina y porque se pudo «manter todas as medidas de seguridade coas que xa contan este tipo de propostas».