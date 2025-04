Juan Carlos I prevé llegar a Sanxenxo esta tarde en su primera visita a España este año

El rey emérito Juan Carlos I navegó en el Bribón por la ría de Pontevedra, en una visita del año pasado a Sanxenxo RAMÓN LEIRO

Juan Carlos I tiene previsto llegar esta tarde a Sanxenxo en la que será su primera visita a España este año. El rey emérito se alojará en la casa de su amigo Pedro Campos en Nanín, como es habitual, y con el objetivo de participar en una regata de la séptima Liga Española de 6 Metros. La prueba se disputará este sábado y domingo en la ría de Pontevedra. Esta será también la primera vez que el monarca emérito pisa suelo español desde las polémicas denuncias contra el expresidente de Cantabria Miguel Ángel Revilla y contra Corina Larsen. Está previsto que el rey emérito aterrice en el aeropuerto de Vigo y a continuación ya se desplace a Sanxenxo donde podría permanecer por lo menos hasta el domingo o el lunes.

La regata que se disputará este fin de semana en la ría de Pontevedra es la segunda de la liga española de esta categoría de embarcaciones que tiene lugar este año, ya que la primera se celebró en marzo. En aquella ocasión ya se esperaba al rey emérito, aunque finalmente tuvo que posponer su presencia a abril. Esta semana todas las fuentes de su entorno coinciden en que sí vendrá a Sanxenxo, localidad donde además Juan Carlos I se siente bien recibido y apoyado tanto por muchos vecinos como por su Ayuntamiento. El alcalde de Sanxenxo, el popular Telmo Martín, se ha manifestado públicamente en reiteradas ocasiones en estos años a favor de la estancia de Juan Carlos I en su municipio, reconociendo la gran difusión que tienen cada una de sus visitas a nivel nacional e internacional.

El calendario de la visita no se conoce, como es normal, al no tratarse de una agenda oficial sino de una estancia privada. Si todo transcurre como en otras ocasiones, este miércoles el rey emérito permanecería en casa de Pedro Campos en Nanín para recuperarse del viaje. La jornada del jueves sería la primera en que podría vérsele en la ría, si las condiciones meteorológicas lo permiten, para una sesión de entrenamiento por la mañana. Esta misma posibilidad podría repetirse el viernes. En otras ocasiones en las que ha acudido a Sanxenxo, el monarca emérito se ha dejado ver por algún local de hostelería de O Grove o por el Club Náutico de la capital turística de las Rías Baixas, pero no ha trascendido si tiene intención de hacerlo en esta visita. Lo que sí se da por hecho es que recibirá en la casa de Pedro Campos a sus amigos y a los integrantes de la tripulación del Bribón, el velero con el que competirá en la ría.

La regata de este fin de semana, por el momento y según los datos facilitados en la página web del Náutico de Sanxenxo, cuenta con tres embarcaciones registradas: el Bribón, que capitanea Juan Carlos I, el Stardust y el Titia. El número de pruebas programadas son cuatro. Según el reglamento de esta competición, están programadas dos pruebas al día, pudiéndose celebrar una prueba extra a condición de no ir más de una adelantada sobre el programa.

Además de la regata de este mes, el calendario de la Liga Española de 6 Metros prevé otras citas del 16 al 18 de mayo, del 21 al 22 de junio, del 18 al 19 de octubre, y del 15 al 16 de noviembre. Además, del 12 al 14 de septiembre se llevará a cabo la décima Regata Rey Juan Carlos I El Corte Inglés Máster.