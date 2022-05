Ramón Leiro Juan Carlos I habla con su nieto durante el partido disputado en Pontevedra Ramón Leiro Pablo Urdangarin y Juan Carlos I en Pontevedra durante un partido de balonmano Ramón Leiro Juan Carlos I, en un partido de balonmano en Pontevedra en el que jugaba su nieto, Pablo Urdangarin Ramón Leiro Juan Carlos I, con chaqueta azul, durante el partido de su nieto Ramón Leiro Pablo Urdangarin con el balón durante el partido en Pontevedra Ramón Leiro

Si algo se sabía que iba a haber este sábado en Sanxenxo era expectación. Por el ambiente, por el rey emérito, por la regata. Pero el tiempo volteó los planes y pausó el ajetreo de una jornada que estaba programada para hacer historia. Poco antes de las once de la mañana, Juan Carlos I llegó al Náutico en el coche de Pedro Campos con el único objetivo de sentarse al timón del Bribón. Lo acercaron hasta el pantalán donde embarcaría después de casi dos años sin patronear.

La falta de viento impidió que arrancase la competición en hora, pero las ganas de navegar del exmonarca no necesitaban el empujón del dios Eolo. Los vítores de «¡Viva España!» y «¡Viva el rey!» desde el espigón bastaban para dar alas al Bribón. Solo hizo falta que una embarcación de motor supliese al viento y enganchase el velero para que don Juan Carlos se reencontrase con la caña que no manejaba desde hacía casi dos años, cuando también escogió Sanxenxo para despedirse de España antes de su retiro en Abu Dabi. Las decenas de curiosos, algunos de ellos llegados desde Valladolid, como María Antonia Queipo de Llano, lo despidieron con banderas españolas. «Ha dado su vida por España y tenía que volver», decía.

Y la expectación con la que amaneció el día continuaba. Si empezaba o no la regata era una incógnita que sobrevoló Sanxenxo hasta media tarde, pero en tierra poco preocupaba. Entre las dudas de si arrancaba el Trofeo Viajes Interrías, la mujer de Pedro Campos, la brasileña Cristina Franze, llegaba al pantalán después de haber acompañado al «señor» en su reencuentro con el mar. La hasta ahora desconocida anfitriona de Juan Carlos I regresaba a tierra mientras su esposo se quedaba a bordo de una neumática y el rey emérito al timón del Bribón. Emocionada y al borde de las lágrimas, no tenía más que muestras de cariño para su invitado real. «Está muy feliz, yo me emociono porque lo veo tan feliz otra vez en su barco y en casa,. El cariño de la gente lo ha hecho todo. Solo de recordarlo me emociono, de verdad», decía una tímida Cristina Franze, después de llegar a tierra.