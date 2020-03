El Peixe se receta intensidad y concentración para poder ganar

0

La Voz de Galicia nieves d. amil

pontevedra / la voz 05/03/2020 21:13 h

El de esta noche (20.00 horas) en Madrid es el segundo partido de Diego Gómez al mando del Peixe Galego. La primera experiencia la semana pasada en el derbi contra el Leyma Básquet fue un buen arranque a pesar de la derrota (68-60) de los marinenses.

Después de una semana de cambios en el banquillo, con la salida de Javi Llorente y la llegada de Sikiras y Mateo Sánchez, puede decirse que el equipo llegó a A Coruña en pleno proceso de adaptación. «Compitió bien y durante tres cuartos estuvimos muy metidos, pero en el segundo no es que hubiese relajación, pero sí faltas de concentración. No seguir las normas que teníamos marcadas sobre el partido provocó que ellos tuviesen una ventaja que hizo muy complicado voltearla», comenta Gómez, que ahora tiene claro que la intensidad y la concentración son las únicas recetas posibles para superar al Canoe.

El partido de la primera vuelta contra el conjunto madrileño en Marín fue el primer triunfo del Peixe en LEB Oro. La victoria de los locales por 72-58 fue una inyección de moral después de seis derrotas consecutivas. Esta noche esperan reeditarla lejos de A Raña para intentar salvar una categoría cada vez más compleja. «Para poder competir cuarenta minutos necesitamos un nivel de concentración y de intensidad muy grandes, además de competir y jugar juntos», comenta el técnico.

En esa lectura del partido que hace a priori y que trasladó a sus jugadores incidió en la necesidad de dar el 200 % y reforzar la faceta defensiva para que le permita marcar el ritmo desde atrás. «Es un equipo que juega en campo abierto, utiliza a sus bases para darle mucho ritmo y tenemos que intentar pararlos tan pronto reciban el balón y den el primer bote», explica Diego Gómez, que reconoce que en Madrid es vital intentar que el rival no meta ritmo en el partido para que no se sientan cómodos. «Para eso tenemos que estar muy atentos en sus contraataques y en el balance defensivo, que no puedan hacer transiciones cómodas. Si somos capaces de eso, podremos competir», reconoce.

Algún proceso gripal

En esta primera semana completa bajo la tutela de Diego Gómez, el equipo ha trabajado con algún pequeño contratiempo provocado por puntuales resfriados en la plantilla, además de las molestias de Saquille Doorson. Pese a estar a medio gas, este viernes contará con todos para el importante encuentro en Madrid.

Por otra parte, los dos jugadores nuevos continúan su rápida adaptación al equipo y al ritmo de entrenamiento y sistema de juego. «A nivel personal no están teniendo problemas, los han acogido bien, con lo cuál no veo mayor problema por ahí. El mayor inconveniente es el tiempo que necesitan para acoplarse a un sistema nuevo y a un equipo diferente. Todo está yendo bien en los plazos que contábamos y para el partido deberían estar adaptados y sin ningún tipo de problema», reconoce Diego Gómez antes de partir hacia Madrid.