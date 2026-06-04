La CIUG defiende la gestión de la selectividad y recalca que se tendrán en cuenta los errores al evaluar los exámenes

El presidente de la CIUG, Iván Area, este jueves durante una rueda de prensa en la Facultade de Dereito, en Santiago. Sandra Alonso

El presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Iván Area, defendió esta tarde la gestión que se hizo de la selectividad y confirmó que no se repetirá la prueba de Debuxo Técnico en la que se detectaron errores que tuvieron que subsanarse durante la realización del ejercicio. «Só nun número moi, moi reducido de materias houbo algunha incidencia, como todos os anos e como en todos os distritos, sempre hai algunha incidencia. E a práctica totalidade dos exames foron impecables», aseguró durante una rueda de prensa en la Facultade de Dereito de Santiago.

Preguntado por la prueba de Debuxo Técnico, precisó que no se repetirá y que se adoptarán «criterios extraordinarios de corrección» para así garantizar que ningún estudiante resulte perjudicado. Esas pautas de evaluación, aseguró, las fijará este viernes el tribunal de corrección que se encarga de emitir esas directrices tal y como marca la normativa. Iván Area también defendió la gestión del problema una vez detectados los errores en la prueba —recalcó que fueron producto de un error humano— e indicó los momentos exactos en los que se dieron esas instrucciones: «Ás 18:19 sinalouse unha incidencia; ás 18:27 sinalouse outra incidencia, e ás 18:30—teño aquí as horas— sinalouse outra incidencia. E a partir dese momento, houbo unha orde de dar 30 minutos máis para realizar os exames», enumeró.

El presidente de la CIUG también se refirió al proceso de elaboración que siguen las pruebas. «As propostas de exame de cada materia son reordenadas e numeradas antes dun sorteo no que se decide o exame final», apuntó. Según explicó, los jefes de los grupos de trabajo que elaboran el examen de cada asignatura proponen varios modelos de examen, pero ni siquiera saben cuál de las versiones —que se elige por sorteo— acaba siendo la elegida.

Solo una persona revisa la versión definitiva, y son los miembros del tribunal único los que imprimen las pruebas. En relación con esto, Iván Area también subrayó que en el 2024 enviaron una propuesta a la Xunta para actualizar la orden que regula la selectividad y hacer posible que «dúas persoas» revisasen el examen, pero añadió que no recibieron una respuesta al respecto del Gobierno gallego. Sobre las declaraciones del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, que esta mañana pidió explicaciones a la CIUG, Area prefirió «non valorar esas declaracións, prefiro ser obxectivo».

Todas las medidas de seguridad que se aplican durante la organización de la selectividad dijo, buscan «a confidencialidade absoluta das probas» y que se aplicaron tras las filtraciones que en 1992 obligaron a repetir las pruebas de la selectividad. «As fotocopias das probas facémolas na propia CIUG, e as únicas persoas que fan as fotocopias son as tres persoas do tribunal único, que son as que fotocopian os 40 exames que se teñen que realizar en Galicia».

Leer más: Vota y opina: ¿Se verán perjudicados los alumnos gallegos con el resto del país en las notas de corte de acceso a la universidad?

Sobre los otros exámenes

Al margen de la polémica con Debuxo Técnico, Iván Area aseguró que también se hará «todo o posible» para garantizar que quienes se examinaron de Historia de España no salgan perjudicados por un fallo de planteamiento que denunciaron profesores y alumnos, pero que el máximo responsable de la CIUG definió como «un erro de interpretación das directrices» que se utilizan para preparar las pruebas. También explicó que los comentarios vertidos sobre otras asignaturas «estaban infundados». Se refirió en concreto al caso de Física: «Dicíase que faltaba un dato e a persoa que puxo o exame ata chegou a pensar que faltaba ese dato».