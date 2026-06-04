Los interinos que ocupen un puesto de la lista de la Xunta no podrán cubrir plazas vacantes
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Función Pública justifica el cambio en la necesidad de responder mejor en situación de emergencias, como en los incendios04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El nombramiento del personal interino de las listas de contratación de la Xunta ha cambiado tras la modificación del decreto que lo regula. Un cambio con el que el Ejecutivo de Rueda pretende introducir una