Los interinos que ocupen un puesto de la lista de la Xunta no podrán cubrir plazas vacantes

Mario Beramendi Álvarez
mario beramendi SANTIAGO / LA VOZ

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Bomberos forestales de la Xunta interviniendo el año pasado en un incendio en Pantón
Bomberos forestales de la Xunta interviniendo el año pasado en un incendio en Pantón CARLOS CORTÉS

Función Pública justifica el cambio en la necesidad de responder mejor en situación de emergencias, como en los incendios

04 jun 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El nombramiento del personal interino de las listas de contratación de la Xunta ha cambiado tras la modificación del decreto que lo regula. Un cambio con el que el Ejecutivo de Rueda pretende introducir una

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