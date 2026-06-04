Los audios de Leire Díaz: «A mí me pone al frente el PSOE»
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La «fontanera» ofreció al número 2 de Interior con el PP un pacto tras presentarse como una enviada del partido, con capacidad para negociar y trasladar información04 jun 2026 . Actualizado a las 09:36 h.
«A mí me pone al frente el PSOE». Así se presentó Leire Díez ante Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad con el Gobierno de Mariano Rajoy, en una conversación intervenida por la Unidad Central Operativa