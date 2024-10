Enfado de los usuarios de los trenes gallegos porque aún no pueden sacar billetes para noviembre: «Cuando abra la venta será una locura»

Usuarios del eje atlántico mostrando sus móviles con la aplicación de Renfe, donde no se pueden comprar los billetes de noviembre. María Hermida

Desde que los trenes gallegos circulan a tope de viajeros por la gratuidad aplicada por el Gobierno, la demanda de plazas supera con creces a la oferta. Es difícil conseguir hueco, sobre todo en las frecuencias más reclamadas, como las de primera hora de la mañana. Es por eso que una gran parte de los usuarios del eje atlántico, el que une Vigo y A Coruña, sobre todo los que viajan diariamente en los mismos horarios, intentan ser previsores y formalizar con mucha antelación sus billetes para evitar quedarse en tierra.

Pero Renfe se lo pone difícil. Sucede ahora mismo, cuando todavía no se pueden sacar billetes para el mes de noviembre (solo hasta el día 4). No se tramitan ni en taquilla ni por la web, teléfono, la aplicación o cualquier otro canal de venta porque no están habilitadas todavía las plazas. Se supone que esa venta se abrirá pronto, pero no hay fecha. De ahí que el nerviosismo y el enfado impere entre los usuarios: «Vivimos pendientes de Renfe, cuando abra la venta será una locura, no tardarán en ocuparse todas las plazas», señalaban unos viajeros este martes a bordo de uno de los trenes de primera hora que va completo.

Aunque «la planificación y Renfe nunca van unidas», como denuncia la Plataforma de Usuarios de Media Distancia, lo habitual es que al menos se puedan formalizar los billetes con un mes de antelación. «En cuanto empieza un mes ya te suele dejar comprar todo el siguiente e incluso unos días de otro. Es decir, igual a principios de julio puedes coger ya agosto y los primeros días de septiembre», cuenta Raquel, usuaria habitual del tren entre Vilagarcía y Pontevedra. Pero esta vez, como ya pasó en más ocasiones, hay retraso y de momento solo se pueden formalizar billetes hasta el día 4 de noviembre. Eso incluye tanto a los trenes del eje atlántico como a las frecuencias que van hacia Madrid. O cualquier otro punto.

A partir de ese día (al menos hasta ahora), lo que pone la aplicación es que «el trayecto no se encuentra disponible». El enfado y la preocupación de los usuarios se está haciendo notar, y así lo confirman tanto los revisores como el personal de las taquillas. «Está preguntando todo el mundo por los billetes, pero no sabemos qué decirles», señalaba esta mañana de martes un revisor del eje atlántico. «Non se poden mercar billetes para novembro, non, supoñemos que a situación mudará axiña, pero non sabemos cando», señalaban en el servicio de atención telefónica al cliente de Renfe esta mañana de martes.

A la Plataforma Media Distancia Galicia no le sorprende el enfado por culpa del retraso en la venta de los billetes: «Es una queja recurrente, les da igual que se trate de un servicio público esencial. No tienen en cuenta todo lo que está en juego para miles de personas, que no pueden planificar sus horarios de trabajo porque no saben si tendrán o no plaza en los trenes dentro de quince días», señala una portavoz del colectivo. Indican que Renfe debería dar explicaciones de por qué se retrasa tanto con la venta de los billetes. Y espera que la demora se deba a que al menos se satisfagan algunas de las demandas de la plataforma, como por ejemplo que circulen más trenes con dobles composiciones (es decir, que se dupliquen los vagones) para que se habiliten más plazas y no se quede tanta gente sin poder viajar en el eje atlántico. Habrá que ver si se cumplen o no esas expectativas. Consultado Renfe, la respuesta no garantiza ninguna fecha, solo una aproximación: «Los billetes para viajar a partir del 4 de noviembre estarán disponibles en breve en todos los canales de venta», indica.

En la lista de quejas de los usuarios de los trenes figuran también los retrasos. Si bien muchas frecuencias llegan con puntualidad británica, como por ejemplo las de las primeras de la mañana (algo que al inicio de la gratuidad de los billetes no era así), hay otras que día tras día acumulan demoras. Ocurre así con un tren regional que debería llegar a Pontevedra a las 17.31 horas y que habitualmente acumula siempre un retraso de al menos diez minutos. «Parece que duerme la siesta antes de entrar en la ciudad», señala Regina, que todos los días cubre el trayecto entre la ciudad del Lérez, donde trabaja, y Redondela, donde vive.