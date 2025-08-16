Sánchez se desplazará este domingo a las zonas afectadas por los incendios en Ourense y León

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside por videoconferencia la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias EFE / Pool Moncloa | EFE

Pedro Sánchez interrumpirá sus vacaciones en Lanzarote para visitar este domingo las zonas más afectadas por la devastadora ola de incendios que arrasa decenas de miles de hectáreas. El presidente del Gobierno se desplazará hasta Ourense y León tras presidir esta misma mañana por videoconferencia el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan estatal de Emergencias y después de telefonear ayer a los presidentes de Galicia, Extremadura y Castilla y León; Alfonso Rueda, María Guardiola y Alfonso Fernández Mañueco, respectivamente, para interesarse por la situación crítica de esas comunidades. Ya sobre el terreno, mantendrá diferentes encuentros con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, según fuentes gubernamentales.

El jefe del Ejecutivo se reactiva así tras llevar toda la semana recluido en la residencia oficial de La Mareta con la intención de seguir visitando a lo largo de los próximos días otras zonas afectadas por el fuego, que acumula ya tres fallecidos. Un movimiento que se produce, además, 24 horas después de que Alberto Núñez Feijóo exigiese al Gobierno que despliegue al Ejército, más allá de la Unidad Militar de Emergencias, para enfrentar esta «crisis nacional» que azota a todo el país por los cuatro costados.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este sábado la estación de montaña de Manzaneda, en Ourense, para analizar la situación y supervisar los medios humanos desplegados por el Gobierno en los incendios que asolan Galicia, a los que ha agradecido «infinitamente, su trabajo, dedicación y entrega». «Es un orgullo contar con ustedes; su profesionalidad y su presencia es una garantía y un abrazo reconfortante para los ciudadanos que les ven llegar a ayudar», ha expresado Robles, que ha estado acompañada por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos Izquierdo, y el capitán Omar Queipo durante su visita a los efectivos de esta unidad que participan en la lucha contra los incendios en diferentes municipios gallegos.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO | EUROPAPRESS

Tras la visita a la provincia ourensana, la ministra se ha traslado a León, a la zona de La Bañeza, acompañada en todo momento por el teniente general jefe de la UME. Un total de 1.400 efectivos de la UME luchan esta jornada contra el fuego en 13 incendios, según ha informado Defensa.Estos militares trabajan en el ataque directo de las llamas y a ellos se suman otros 2.000 en misiones de apoyo, además de 450 medios desplegados.

Los efectivos de la UME trabajan este sábado en los incendios de Cangas del Narcea y Somiedo (Asturias), Yeres (León), Molezuelas (Zamora), El Payo (Salamanca), Herradón de Pinares (Ávila), Jarilla (Cáceres) y Llerena (Badajoz). También están colaborando en la extinción de los incendios de la provincia de Ourense de Chandrexa de Queixa; el de Maceda, el de Oímbra, el de A Mezquita y el de Larouco.

Por su parte, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visitado este sábado a los efectivos de la brigada forestal (BRIF) de Pinofranqueado (Cáceres) que están trabajando en la extinción de incendios en Extremadura y Castilla y León.