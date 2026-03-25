El TSXG renueva la sala que decide sobre los parques eólicos de Galicia

A la izquierda, Luis Villares en una imagen de archivo. A la derecha, María Azucena Recio González, en su toma de posesión Sandra Alonso / Ángel Manso

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha renovado la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que es la que se encarga de analizar los recursos contra los proyectos de parques eólicos que tramita la Xunta y que en los últimos años ha anulado decenas de planes. El cambio más significativo afecta al magistrado Luís Villares, que ha sido trasladado a la sección cuarta mediante una resolución dictada por la nueva presidenta de la Sala, María Azucena Recio González, con la que busca aumentar la sensación de imparcialidad de la sala, según las fuentes consultadas por La Voz. La presidenta también ha cambiado de sitio a otros tres magistrados. En el caso concreto de Villares, Recio toma la decisión «para salvaguardar la imparcialidad con que funciona la sala», a lo que une las necesidades reorganizativas «debido al elevado número de procedimientos que se tramitan en cada una de las secciones, por entender que la reestructuración va a reforzar el buen funcionamiento de la sala». Este último razonamiento, referido a cuestiones de organización, se aplica también en el traslado de los otros tres magistrados.

María Azucena Recio tomó posesión a principios de este mes de marzo como presidenta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, uno de los cargos judiciales más importantes de Galicia, y entonces ofreció su compromiso de «independencia, integridad, responsabilidad y sometimiento a la ley y al derecho». Recio lo dejó claro: «Soy muy consciente de que somos la última garantía de los derechos de las personas». Y ofreció transparencia: «Es esencial para que la sociedad sea consciente de la objetividad, imparcialidad e independencia con la que jueces y juezas actuamos cada día».

Precisamente, Villares compitió con Recio por el cargo de presidente de la potente sala del TSXG, y finalmente el Consejo General del Poder Judicial optó por su compañera. Villares estuvo presente en la toma de posesión de Recio, en la que Ignacio Picatoste, presidente del Tribunal Superior de Xustiza desde julio del 2015, destacó «la extraordinaria capacidad de trabajo y la solvencia técnica» de Azucena Recio, y «su liderazgo sereno y eficaz». También subrayó su especialización en urbanismo, «lo que la ha llevado a resolver asuntos de notable complejidad y relevancia social». Picatoste recordó, además, la importancia de la Sala de lo Contencioso, que en el 2025 resolvió más de 3.500 asuntos.

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Todo parece indicar que el traslado de Villares puede tener que ver con las últimas resoluciones del Tribunal Supremo sobre la gestión del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo que anularon sentencias firmadas por el magistrado por considerar que no era imparcial. El Supremo anuló hasta tres sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre ese hospital porque el magistrado formó parte de la sala que juzgó el caso, como informó Ángel Paniagua, de la Redacción de La Voz en Vigo. El alto tribunal consideró que se había «vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en la vertiente de derecho a un juez imparcial». Ya se habían publicado antes dos casos: el del recibo del IBI del 2019 y el del derecho de cobro por los tres meses que el hospital estuvo funcionando antes de que el Sergas le pagase el canon. El tercero se refiere al derecho que reclamaba la concesionaria porque el Sergas le impuso una rebaja en las tarifas del párking sin compensación. Todos deben volver a ser juzgados en el TSXG.

También pudo haber influido en el traslado la presión existente por el parón de parques eólicos que mantiene el propio TSXG. Ya son más de 80 los proyectos parados en Galicia por decisiones judiciales y ese asunto se ha convertido en uno de los más controvertidos porque en la sección que decidía muchos de esos casos estaba Luís Villares, que en el 2016 fue candidato a la Xunta por En Marea y que fue diputado en el Parlamento gallego hasta que regresó a su plaza en el TSXG. La cuestión de los eólicos llegó incluso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que le dio la razón a la Xunta y a las empresas promotoras de proyectos eólicos paralizados por el TSXG.

Imagen e independencia del tribunal «muy afectadas»

De hecho, las decisiones judiciales sobre los parques eólicos son los motivos a los que apunta la sección gallega de Juezas y Jueces para la Democracia para el traslado de Villares. La asociación judicial es muy contudente al denunciar que «la imagen del tribunal y de su independencia quedan muy afectadas». Explican que «la especial trascendencia mediática y social de los asuntos de los cuales venía conociendo la sección tercera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSXG, unida al sorpresivo y difícilmente explicable cambio de su actual composición, podría trasladar a la ciudadanía una sospecha, esperamos que infundada, en la finalidad perseguida por la decisión gubernativa adoptada, así como la imagen de que el poder judicial se estaría doblando a los intereses de algunas de las partes en los litigios señalados».

La asociación recuerda que durante los últimos meses y años hubo «desmedidas declaraciones de determinados responsables políticos y empresariales poniendo en entredicho no solo las resoluciones de la sección tercera, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes». Y señala que los motivos formales aducidos por la presidenta de la Sala «casan mal con el efecto real que van a producir en el funcionamiento de las secciones afectadas», por lo que esta asociación cree que «no es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido: el cambio de la composición de la sección del TSXG que conoce de los litigios sobre los parques eólicos en Galicia».