Los niños de 12 años tendrán en Galicia una vacuna de refuerzo contra la meningitis

Imagen de archivo de una campaña de vacunación en el Chuac EDUARDO PEREZ

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado esta mañana en el Parlamento gallego que los niños de 12 años recibirán un refuerzo en la protección contra el meningococo B, que ahora se suministra en tres dosis a los bebés. Aquellos que tengan la pauta completa, al llegar a esa edad, recibirán una única dosis, y los que no, tendrán dos. Así lo ha precisado el jefe del Ejecutivo autonómico en respuesta a líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, que ha cuestionado la situación que padece el sistema público de salud. «Galicia ten o mellor calendario de vacinación do mundo, despois de anos de avances neste campo. Pero episodios como o gromo de meninxite que está a sacudir o sueste de Inglaterra demóstrannos que toda prevención fronte ás enfermidades infecciosas é pouca. A nosa comunidade xa ten dúas vacinas contra a meninxite: unha tetravalente que se dispensa aos 4 e 12 meses e aos 12 anos e unha fronte ao meningococo B que se subministra en tres doses aos bebés», ha dicho Rueda antes de detallar la ampliación de la protección. La tetravalente es la que incluye el meningococo C.

En población infantil, Galicia ha apostado últimamente por combatir la gripe (intranasal para niños de 2 a 11 años) y por la inmunización contra el virus respiratorio sincitial VRS (bronquiolitis) en bebés para reducir los ingresos hospitalarios. El calendario, uno de los más completos, ya incluye vacunas esenciales como difteria, tétanos, tosferina, meningococo C, sarampión, rubeola, paperas y varicela, con pautas específicas actualizadas, incluyendo la del virus del papiloma humano en chicos y chicas.

Críticas del PSdeG

El calendario de la vacunación ha protagonizado la respuesta de Alfonso Rueda a José Ramón Gómez Besteiro, que ha acusado a Rueda de «executar unha demolición programada da sanidade pública tras anos de abandono e recortes». Besteiro ha advertido de que este deterioro tiene consecuencias directas, como una fuga progresiva hacia la sanidad privada. «Hai dez anos, o 75% dos galegos e galegas pedía cambios na sanidade pública. Hoxe, esa preocupación acada xa ao 90 %», ha lamentado Besteiro.

El portavoz socialista, que ha asegurado que su objetivo es defender a los pacientes, ha denunciado que la espera media está alrededor de los nueve días para ser atendido en atención primaria y que la situación es especialmente preocupante «nas probas diagnósticas, onde os tempos poden superar amplamente os dous e incluso os seis meses».

Alfonso Rueda le ha afeado al líder socialista que construya un relato catastrofista de un modelo público de salud en el que ha reconocido que hay que corregir cosas, pero que tiene elementos para «estar orgullosos». También ha reprochado a Besteiro su condescendencia con la ministra de Sanidad ante un estatuto marco que tiene en pie de guerra al personal médico con paros que están afectando.