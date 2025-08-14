Detenido un hombre al que le imputan una imprudencia grave que causó el incendio que calcina más de 5.000 hectáreas en Oímbra

Santi M. Amil

Un hombre de 46 años acaba de ser detenido, según informa la Guardia Civil de Ourense, por un presunto delito de imprudencia grave que habría causado el incendio de Oímbra, uno de los más graves de la ola que asola la provincia de Ourense.

Fuentes oficiales, señalan que hay evidencias de que es el responsable de la autoría de dos focos del fuego que se originó el 12 de agosto. Este hombre, vecino de A Gudiña, realizaba tareas de limpieza y desbroce con un tractor, a pesar del índice de riesgo extremo que se encuentra vigente.

Las mismas fuentes apuntan que se atribuyen dos delitos de incendio forestal por imprudencia grave y tres de lesiones graves, toda vez que en este incendio fue donde resultaron heridos los tres jóvenes brigadistas de Oímbra.

El incendio continúa activo y el hombre está detenido. El juzgado competente para resolver su situación es el primera instancia de Verín. La investigación que continúa en curso ha sido llevado a cabo por la unidad orgánica de la Policía Judicial y el Seprona.

Uno de los brigadistas, en estado muy grave

Los tres brigadistas continúan ingresados en la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), según el parte médico de este jueves. El más joven, de 18 años, sufre quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo, así como intoxicación por inhalación de humo. Su estado es estable, pero el pronóstico sigue siendo muy grave.

El brigadista de 23 años presenta quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo y también intoxicación por humo. Evoluciona favorablemente, aunque su pronóstico continúa siendo grave. El tercero, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo y afectación respiratoria por el humo. Su estado es estable, con pronóstico grave.

El fuego, que ya ha arrasado más de 5.000 hectáreas en el municipio ourensano, sorprendió a los tres mientras trabajaban en la zona. Tuvieron que refugiarse ante la intensidad de las llamas y fueron rescatados minutos después por sus compañeros, uno de ellos en estado semiinconsciente. Otros doce afectados por los incendios en Galicia también recibieron atención sanitaria por lesiones leves, principalmente crisis de ansiedad, traumatismos, quemaduras y problemas respiratorios.