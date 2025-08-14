Se mantiene muy grave el brigadista de 18 años herido en Oímbra, sus dos compañeros evolucionan con pronóstico grave

Ambulancias en la entrada de Urgencias del Chuac Eduardo Pérez

Los tres brigadistas heridos el pasado lunes durante las labores de extinción del incendio de Oímbra continúan ingresados en la Unidad de Quemados del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), según el parte médico de este jueves.

El más joven, de 18 años, sufre quemaduras de tercer grado que afectan al 40 % de su cuerpo, así como intoxicación por inhalación de humo. Su estado es estable, pero el pronóstico sigue siendo muy grave.

El brigadista de 23 años presenta quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo y también intoxicación por humo. Evoluciona favorablemente, aunque su pronóstico continúa siendo grave. El tercero, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado en el 15 % del cuerpo y afectación respiratoria por el humo. Su estado es estable, con pronóstico grave.

El fuego, que ya ha arrasado más de 5.000 hectáreas en el municipio ourensano, sorprendió a los tres mientras trabajaban en la zona. Tuvieron que refugiarse ante la intensidad de las llamas y fueron rescatados minutos después por sus compañeros, uno de ellos en estado semiinconsciente. Otros doce afectados por los incendios en Galicia también recibieron atención sanitaria por lesiones leves, principalmente crisis de ansiedad, traumatismos, quemaduras y problemas respiratorios.