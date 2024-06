Besteiro avanza «consecuencias políticas» contra su alcalde en O Carballiño por pactar con el PP, que desliga de Ourense

Lavandeira jr | EFE

El alcalde socialista de O Carballiño, Francisco Fumega, y sus seis concejales se enfrentan a la expulsión del partido tras alcanzar un acuerdo con el PP para turnarse el bastón de mando. El líder de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, avanzó esta mañana la «apertura dos expedientes informativos» en caso de producirse el pacto con los populares, que la dirección gallega y provincial desautorizan. El artículo 75 de los estatutos del PSdeG contempla la expulsión provisional en caso de producirse actuaciones «gravemente irregulares» a juicio de la ejecutiva.

Fumega desactivó así la moción de censura que proponía Espazo Común, liderado por el ex secretario xeral del PSdeG, Pachi Vázquez, y que se debatía esta mañana en un pleno extraordinario. El acuerdo se conoció en la tarde de ayer, lo que provocó un escueto comunicado de la dirección del PSdeG para desautorizarlo y avanzar en la apertura de los mecanismos previstos en los estatutos en caso de que fuese ratificado. Minutos después de que el acuerdo entre populares y socialistas se materializase en el pleno de O Carballiño, Besteiro subrayó que se habían traspasado «determinadas liñas roxas», y que Fumega y sus concejales habían desautorizado a la ejecutiva nacional, provincial y también federal.

Según el líder del PSdeG, en declaraciones a los medios antes de reunirse en Santiago con representantes del Clúster de Enerxías Renovables de Galicia, la crisis abierta en O Carballiño es una «cuestión de marcos», donde «todo o mundo sabe onde pode moverse e onde non». Preguntado por la moción de censura a la que se enfrentaba Fumega, con quien asegura no haber conversado, Besteiro advirtió de que existían «varias opcións», y que el marco de referencia es que el PSOE debe actuar como alternativa al PP. «Hai moitas cousas que nos diferencian. Sobrepasar ese marco ten consecuencias políticas», zanjó.

Sin consecuencias en Ourense

El pacto entre socialistas y populares en O Carballiño coincide en medio de las negociaciones en Ourense para desalojar a Gonzalo Pérez Jácome de la alcaldía; conversaciones abiertas por el PSdeG con PP y BNG tras extender un documento titulado como «Pacto da concordia». El secretario xeral expone que la situación en la capital ourensana, donde ni PSdeG ni PP han definido aún quién será propuesto para relevar al regidor, es distinta: «Son marcos diferentes, en Ourense hai un marco de apertura de diálogo para resolver o colapso que se está producindo na cidade». Dice Besteiro que en la ciudad se inició un diálogo desde su formación en el que espera que «responsablemente todos entren a valorar», y que nada tiene que ver con O Carballiño.

Preguntado si la crisis abierta en esta localidad marca, a su vez, una línea roja para los populares en Ourense, el líder del PSdeG reiteró que no será así al tratarse de casos «absolutamente distintos». Lo hizo en línea con lo expresado esta mañana por el presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, quien advirtió que esas líneas rojas en Ourense solo las marca, por ahora, el BNG.

Rueda avaló el pacto en O Carballiño al interpretar que otorga estabilidad al gobierno municipal, cosa que Besteiro no compartió. «Hai outras formas de dar estabilidade, que é non plantear ningunha moción e apoiar claramente ao goberno socialista co alcalde ao frente sen tomar ningún tipo de acordo», avisó.