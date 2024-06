PSOE y PP pactan gobernar O Carballiño en coalición, un acuerdo que desautoriza la dirección socialista en Galicia

Imagen de archivo de un pleno de O Carballiño presidido por Francisco Fumega. Santi M. Amil

Este miércoles se celebrará en O Carballiño un pleno extraordinario solicitado por Espazo Común, el partido de Pachi Vázquez, que propone una moción de censura contra el alcalde socialista, Francisco Fumega. Sin embargo, esa operación ha quedado abortada ante un acuerdo por sorpresa que han alcanzado PSOE y PP. Ambas formaciones gobernarán en coalición y los socialistas cederán a los populares la alcaldía en el último año de mandato, pero ese acuerdo no cuenta con el aval de la dirección del PSdeG que lidera Xosé Ramón Gómez Besteiro.

Tras las elecciones de mayo del año pasado, Francisco Fumega, del PSOE, gobernaba O Carballiño en minoría, con seis concejales. El PP tiene cinco, los mismos que Espazo Común, el partido de Pachi Vázquez. El exconselleiro y ex secretario general del PSdeG presionaba para una moción de censura junto a los populares, pero estos han preferido llegar a un acuerdo de gobierno con los socialistas.

Composición de la corporación de O Carballiño La Voz

El pacto prevé la incorporación de los concejales del PP al ejecutivo de Fumega, con responsabilidades delegadas de gestión en el Ayuntamiento y una tenencia de alcaldía. Además, el líder socialista dimitirá y cederá la alcaldía al PP en el último año del mandato. El actual regidor confirmó el acuerdo en declaraciones a La Voz de Galicia. Según dice, se trata de un pacto «programático, non ideolóxico». Al unir fuerzas ambas formaciones, podrán reclamar inversiones en el municipio ante todas las Administraciones (Estado, Xunta y Diputación), argumenta Francisco Fumega.

Las áreas concretas de gestión que asumirá el PP están más o menos perfiladas, pero se anunciarán cuando el diseño del nuevo gobierno esté definido al completo. Fumega calcula que el pleno que aprobará la nueva organización del ejecutivo será el mes que viene. Al preguntarle por cómo cree que será recibido un pacto PP-PSOE, el socialista dice que no le importa. «Dame igual. Eu son alcalde, non político. A min o que me interesa é O Carballiño».

O Carballiño debatirá el miércoles un pacto para cambiar el gobierno LA VOZ

En similares términos se manifestó el PP local. «O noso principal obxectivo será proporcionar a estabilidade necesaria para a gobernabilidade así como atraer dende tódalas institucións o maior investimento posible para Carballiño», dice un comunicado, avalado inmediatamente por la dirección provincial.

Fuentes de la formación popular subrayan su disposición al diálogo en la localidad carballiñesa, así como en la capital ourensana, donde se está negociando una moción de censura contra Gonzalo Pérez Jácome. Sin embargo, la dirección del PSdeG no respalda el acuerdo. En un comunicado, la ejecutiva liderada por Besteiro subraya que no dio su visto bueno al pacto y advierte de que, «de materializarse», podrían aplicar las sanciones.

Pachi Vázquez delegó la valoración de este acuerdo en el portavoz de su partido, Adolfo Nogueira, que asegura que PP y PSOE «levaban tempo pasteleando e agora por fin quitaron as carautas». Será esos partidos los que tendrán que explicar su actual posición a sus votantes, sentenció.