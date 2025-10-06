Un asesino múltiple se muda a una aldea de Ourense: «Hai unha alarma social considerable»

Antonio Gali, a la derecha, en la reconstrucción del crimen de una prostituta en Maside en el año 2009 Santi M. Amil

La tranquilidad se terminó en la aldea de San Pedro, en el concello ourensano de A Bola, de apenas nueve vecinos. Hace unos tres meses que se instaló en el pueblo Antonio Gali Balaguer, un asesino múltiple que quedó en libertad y dejó la prisión de A Lama en el mes de febrero. Acabó con la vida de un hombre y una niña de 11 años en Zaragoza en los años ochenta y en el 2005 asesinó a una mujer de Ourense. «Hai unha alarma social considerable», advierten los vecinos del municipio.

Antonio Gali Balaguer tiene 74 años y pasó los últimos 19 años en la prisión pontevedresa tras ser condenado por el asesinado de una mujer en Maside. Anteriormente, ya había estado condenado por otros 17 por los crímenes cometidos en Zaragoza. También se le había relacionado con varios delitos sexuales. Apenas unos meses después de quedar en libertad, se instaló en la aldea de San Pedro. En el núcleo de A Bola todos los vecinos son personas mayores y acogieron al hombre con hospitalidad sin saber nada de su pasado. «Cando chegou deu pena, porque é unha persoa maior, en condicións de infravivenda, usa muletas, vai nun coche sen matrícula con golpes...», relata una de las vecinas. Pero tras un tiempo, después de que acudiera al Concello y se conocieran sus datos, se dieron cuenta de quién era.

Descubrir la espeluznante historia que escondía el nuevo vecino generó una importante preocupación en la aldea y en todo el municipio. Aunque no ha ocurrido ningún incidente relevante, están alerta por sus comportamientos: «Vírono dúas veces nun parque infantil de Celanova mirando os nenos». Desde que se percataron de quién era, la relación con él se paralizó y ahora conviven con la tensión de tenerlo a apenas unos metros de su casa. Tanto por los pequeños como por las personas mayores.

La historia de Antonio Gali Balaguer

El asesino instalado en Ourense terminó en la cárcel de A Lama por asesinar a una mujer de 58 años en Maside en el año 2005. No fue arrestado hasta un año después gracias a la declaración de otra chica que consiguió escapar. El hombre había concertado los servicios sexuales de la víctima en Ourense y la llevó en coche hasta Maside. En el vehículo, Gali la asfixió hasta acabar con su vida y abandonó su cuerpo en una cuenta. Sucedió tan solo 16 días después de haber salido de prisión por delitos anteriores.

Gali es natural de Valencia y allí ya se le relacionó con delitos sexuales. En los años ochenta se trasladó a Zaragoza. Fue acogido en una casa de un matrimonio con hijos y empezó una relación con la mujer. Meses después el marido desapareció. Gali acabó con su vida asestándole varios hachazos, pero no confesó el crimen hasta que lo arrestaron tiempo después, en 1984, por un segundo asesinato. Esa vez había matado a una niña de once años que desapareció en las fiestas de su pueblo y cuyo cadáver fue localizado en un pozo en el patio de la casa del asesino. Lo condenaron a más de sesenta años de prisión, pero solo cumplió 17. Tras volver a quedar en libertad fue detenido por tráfico de drogas, cumplió la condena y días después cometió el crimen de Ourense.