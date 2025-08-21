Pontón pide a Rueda que dé explicaciones por su «improvisacion» en la ola de incendios

Ana Pontón visitó Vilar de Barrio acompañada de otros dirigentes del BNG. CEDIDA

Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, visitó este jueves el concello de Vilar de Barrio, uno de los más afectados por la ola de incendios que afecta a la provincia de Ourense desde hace ya más de una semana. Desde allí, pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dé explicaciones por su «improvisación» en la gestión de esta crisis. Se refirió, en concreto, a la decisión de prescindir de la colaboración de los bomberos de Lugo y A Coruña. Es algo «irresponsasble e contraditorio», dijo Pontón, que añadió que «é inadmisible que se retiren medios cando milleiros de hectáreas seguen ardendo».

La portavoz nacional del BNG cree que el gobierno de Rueda «está sobrepasado, improvisa e toma decisións incoherentes, deixando brigadas incompletas e motobombas paradas por falta de persoal». En este contexto, según dice, «a valentía e unión da xente foi clave para evitar unha traxedia maior».

Pontón defendió, además, la puesta en marcha de un plan urgente de restauración hidrológico-forestal y otro de control de la erosión para recuperar y regenerar los montes afectados por los incendios. También insistió en la necesidad de reforzar las políticas de prevención: «Esta traxedia debe servir para cambiar de rumbo e apostar por un novo modelo forestal e rural que evite repetir, ano tras ano, a destrución que representan os incendios».