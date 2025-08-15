Sánchez traslada a Rueda que Galicia tendrá más medios para la lucha contra el fuego

Rueda volvió a visitar el centro de coordinación ourensano este viernes, como ya hizo el jueves. SANTI M. AMIL

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha visitado de nuevo este viernes el centro de coordinación instalado en la capital ourensana para organizar los trabajos de extinción de los incendios que en los últimos días están arrasando la provincia. Además de analizar la situación actual -con diez fuegos activos en Galicia, nueve de ellos en Ourense- el titular del Ejecutivo autonómico anunció que enviará una carta al Gobierno central para reclamarle una mayor implicación de los recursos estatales en la resolución de esta crisis.

Esta solicitud ha tenido respuesta apenas unas horas después, a través de una llamada del presidente del Gobierno (la primera tras una semana de crisis) al máximo responsable de la Xunta. «Acaba de chamarme o presidente Sánchez para interesarse polos lumes. Reitereille a necesidade de contar con todos os medios posibles e comprometeuse a que o ministro do Interior contactará coa Xunta para facelo efectivo. Agradezo a chamada e agardo que se materialice canto antes», ha escrito Rueda en la red social X.

En su comparecencia de esta mañana (previa a la llamada de Sánchez), Rueda agradeció la coordinación de las diferentes Administraciones desde que comenzó la ola de incendios. Explicó hay casi mil efectivos trabajando, incluidos los que pilotan los hidroaviones llegados desde Francia, que este viernes están operando en la zona de A Mezquita. Pero no es suficiente, motivo por el que el presidente de la Xunta anunció el envió de una carta al Gobierno central, «para que calquera medio que haxa disponible e que se poida aportar para a loita contra incendios na provincia de Ourense o faga».

Además, Alfonso Rueda explicó que este mismo viernes entró en vigor el convenio anual que la Xunta de Galicia tiene con el Ministerio de Defensa para movilizar a la Brilat, con sede en Pontevedra. Sus 70 efectivos se reparten cada verano por los montes de Galicia para realizar tareas de vigilancia y prevención de incendios forestales, pero el presidente autonómico pide «reorientar» esas tareas. Quiere que se concentren en la provincia de Ourense y que se dediquen a labores de apoyo y logística, como las que ya están realizando la Guardia Civil, la Policía Autonómica o Protección Civil para organizar evacuaciones y confinamientos o para informar a la ciudadanía.

La preocupación es máxima, debido a las condiciones meteorológicas. «Volve ser un día complicado», dijo Rueda ante los medios de comunicación tras su visita al centro de coordinación ourensano. Según explicó, no ayudan las altas temperaturas, la ausencia de lluvias y, sobre todo, las rachas cambiantes de viento. «Están complicando moito a súa extinción porque teñen unha evolución ás veces bastante imprevisible», señaló el presidente autonómico, que pidió prudencia: «O panorama un día máis, e vendo as previsións meteorolóxicas, pinta complicado».