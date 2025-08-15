Este es el refuerzo que ha pedido la Xunta al Gobierno: desde brigadas BRIF a «todos los medios aéreos que tenga a disposición»

ALEJANDRO CAMBA

Son muchos días de trabajo continuado. Alerta constante. La alta actividad incendiaria registrada en Galicia durante los últimos días ha obligado a desplegar todos los medios materiales y humanos disponibles en el dispositivo articulado por la Xunta y que está encargado de dirigir la coordinación de la gestión de la emergencia. Y aunque en Galicia ya hay desplegados miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y distintos miembros de las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se precisan más medios de refuerzo. Desde más maquinaria pesada como bulldozers, a un mayor número de brigadas de refuerzo (BRIF) «y todos los medios aéreos de ala fija o helicópteros que tenga a disposición el Gobierno central».

Esa es la petición recogida en la carta remitida por la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, poco antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se pusiera en contacto por teléfono con el presidente de la Xuta, Alfonso Rueda. Según fuentes de la Xunta el responsable del Ejecutivo gallego aprovechó la llamada para reiterarle la necesidad de contar «con todos os medios posibles» y, según añaden, Sánchez se comprometió a que el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, contactará con la Xunta para hacerlo efectivo. Rueda agradeció la llamada y aguarda que el compromiso se materialice cuanto antes.

En la carta remitida por la titular de Medio Rural se indicaban los medios requeridos. Además explicaba que ante «las manifestaciones de varios ministros acerca de la disponibilidad de más medios si fuesen pedidos, desde el Gobierno gallego solicitamos, de nuevo, contar con todos los recursos materiales y humanos que tenga el Gobierno a su alcance para luchar, de manera conjunta, contra los incendios forestales».

Otra de las cosas que pide es la opción de desplazar a efectivos del Ejército para colaborar y completar las funciones que ya vienen realizando durante los últimos días en Galicia tanto los efectivos de la UME como los de otros cuerpos de seguridad. La demanda de medios es el resultado de un contexto meteorológico, «marcado por la inexistencia de previsión de precipitaciones en los próximos días, y la propia evolución de los incendios concentrados en la provincia de Ourense, lo que nos exige estar lo más preparados posible». Por ello, añade la carta, en caso de que el Estado disponga de «recursos aún sin movilizar, creemos que es necesario reforzar con ellos el operativo, que dirige la Xunta y en el que la cooperación con el resto de Administraciones, que está siendo ejemplar, es fundamental».