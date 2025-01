Viajeros de un AVE se quedan parados en un túnel en Ourense por el hielo en la catenaria: «Estuvimos sin luz ni calefacción»

Nueva incidencia con un tren de alta velocidad entre Galicia y Madrid. Los viajeros del AVE que salía de Ourense con dirección a Madrid-Chamartín-Clara Campoamor a las seis y media de la mañana se vieron obligados a estar durante casi dos horas parados en un túnel debido, según explicó Renfe, a un percance vinculado con las bajas temperaturas. El tren se detuvo al poco de su salida a las 6.55 horas, en la zona de Taboadela, debido a que la infraestructura ferroviaria no se encontraba en condiciones óptimas al contar con hielo en la catenaria. Los termómetros marcaron este miércoles hasta diez grados bajo cero en algunos puntos de la provincia de Ourense.

A partir de ese momento, los viajeros denunciaron que aguardaron en unas pésimas condiciones mientras se resolvía la incidencia y que el traslado a un nuevo tren se hizo en condiciones poco apropiadas: «Estuvimos casi dos horas metidos en un túnel sin luz ni calefacción». A través de las redes sociales, algunos viajeros mostraron su malestar por el procedimiento del operador ferroviario: «Roza el secuestro», indicaba una usuaria.

El hecho de trasladar a los viajeros en medio de un túnel obligó a la organización de un operativo que no fue sencillo y que precisó de la participación de diferentes fuerzas de seguridad. Desde Renfe explican que se optó por llevar de nuevo al pasaje hasta la estación de Ourense en un tren habilitado para ello y que, posteriormente, fueron reubicados los pasajeros en un Avlo.

Concretamente se les colocó en el tren Vigo-Madrid de las 7.45 horas. Los pasajeros reubicados, que habían cogido el convoy de primera hora en Ourense, llegaron a la capital con cuatro horas de retraso. Los procedentes de la ciudad olívica, con dos.

Desde Renfe indican que la normalidad en la línea ferroviaria que une Galicia y Madrid ya es prácticamente total, después de que se hayan ido solucionando los diferentes desajustes que provocó esta incidencia.

Mira @Renfe. Un problema lo tiene cualquiera. Tener a los viajeros dentro de un tren cerrado en la propia estación de Ourense 1 h sin dar ninguna explicación es intolerable. La información clara y veraz por delante para que podamos tomar decisiones. El resto roza el secuestro. — Minina de Cheshire (@mininacheshire) January 15, 2025

Con motivo de esta incidencia se repitieron escenas de tensión, como ya había sucedido las pasadas Navidades. El 23 de diciembre fue necesario trasladar al hospital en Ourense a dos pasajeras del tren entre A Coruña y Madrid tras una alerta por humo, romper una ventanilla y saltar a las vías.

Las explicaciones de Renfe y ADIF

Renfe y ADIF confirmaron que las bajas temperaturas fueron el origen de la incidencia con el AVE Ourense - Madrid de las 6.30 horas. Concretamente, la catenaria (los cables suspendidos que alimentan de electricidad a las locomotoras) se vio afectada por el hielo generado por las bajas temperaturas registradas esta madrugada, lo que interrumpió la circulación del convoy entre Taboadela y Meamán (en el municipio de Baños de Molgas), alrededor de las 6.55 horas.

Ante las preguntas en redes sociales de usuarios de otro tren dirección Madrid que denunciaban llevar más de una hora parados en la estación de Ourense, desde la cuenta @InfoRenfe contestaron que el convoy estaba detenido «debido a las condiciones meteorológicas adversas», algo que sorprendió a algunos viajeros, que no conseguían ver cuáles eran esos problemas.

¿Pueden especificar cuáles son las condiciones meteorológicas adversas? No llueve, no nieva, no hay helada... — Zaida Vila C (@zvilac) January 15, 2025

Renfe aclaró entonces que «la infraestructura ferroviaria se encontraba helada», y que eso había detenido a un tren «en plena vía» y, como consecuencia, «retrasado el resto de circulaciones» que quedaron detenidas en las estaciones.

Uno de esos trenes afectados por la paralización del primero fue el AVLO que debía llegar a Madrid a las 10.34 procedente de Vigo y en el que se reubicó a los pasajeros del tren de primera hora. Sufrió más de dos horas de retraso (131 minutos). Por su parte, para el Alvia que debía arribar a la capital española a las 11.36 procedente de Ferrol se preveía una dilación de casi hora y media, para llegar pasada la una de la tarde.

«Moita xente que ía coller avións xa non viaxou»

Román Santalla, un vecino de Lalín, fue uno de los pasajeros afectados por la larguísima parada del AVE Ourense-Madrid. Secretario de Ganadería de UPA, viaja a menudo a la capital de España por razones de trabajo. Este miércoles en concreto se desplazaba hasta allí para asistir a una reunión de la Interprofesional de Vacuno que empezaba a las once de la mañana, con dos horas de margen sobre la teórica llegada de su tren.

«O tren saiu moi puntual de Ourense e ía todo ben ata que, de repente, parou e quedamos dentro dun túnel», cuenta. Explica que lo que les dijeron fue «que tiñan que resetear o tren, é dicir, apagalo e volver acender todo, pero parece ser que non foi suficiente». Tuvieron que esperar un tiempo que se les hizo muy largo: «Ata que nos veu recoller outro tren que nos levou de volta a Ourense, de onde sairamos; ía moi ao xeitiño, non sabemos por que, co que tardamos bastante tempo en chegar».

El convoy reanudó el viaje a Madrid al filo de las diez de la mañana, y a las 12.48 horas hacía su entrada en la estación de Chamartín-Clara Campoamor, cuatro horas de retraso. Román Santalla comenta que «en Ourense quedou moita xente que xa non subiu ao tren porque co atraso xa non chegaba onde tiña que ir. Había xente que ía coller avións...e xa non viaxou». El sindicalista lalinense apuró su bajada en Madrid para intentar llegar a la reunión antes de que acabara.