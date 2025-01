El último tramo de la variante del AVE en Ourense sigue sin fecha de licitación

Un viaducto del tramo en obras de la variante de Ourense adif

El Gobierno sigue sin proporcionar un plazo aproximado para sacar a contratación el que en realidad es el último tramo de la línea de alta velocidad Galicia-Madrid, el que discurre entre Seixalbo y la estación ourensana y que forma parte de la variante exterior de Ourense, que en teoría debería suprimir el paso por el tramo en vía única entre Taboadela y Ourense, que suma 14 kilómetros, a los que hay que añadir otros 106 en vía única en distintos tramos entre Olmedo (Valladolid) y Ourense. Son los daños colaterales de los recortes en el nuevo acceso ferroviario a Galicia, un proceso que el ministro de Transportes, Óscar Puente, definió irónicamente como jibarización.

Es lo que se desprende de la batería de respuestas parlamentarias a las interpelaciones del diputado del PP Celso Delgado. En una de ellas, se admite que ya existe un proyecto redactado de esta última sección de la línea (dividida en tres subtramos) y se insiste en que será necesario «un nuevo contrato para actualización y adaptación a la nueva normativa». No se hace referencia a ningún plazo para hacer efectiva la licitación, pese a que era parte de la información que se solicitaba en la pregunta parlamentaria. El diputado gallego del PP se mostró sorprendido de que sea necesario licitar otro contrato para adaptar el proyecto, cuando en el ADIF existe un gran equipo humano que puede revisarlo. Esta contratación dilatará aún más el inicio de las obras en este recorrido final de la línea de alta velocidad, que incluye un nuevo puente sobre el Miño.

Hay otros factores que llevan a pensar que este tramo tardará en salir a contratación: el nuevo acceso no aparece en los planos para reformar la estación de Ourense, que estará en obras al menos hasta el 2030. Y se acaba de adjudicar la supresión del paso a nivel de Peliquín, una obra que no sería necesaria si no estuviera previsto retrasar la licitación de la variante exterior, pues el viejo trazado ya no estaría en uso y no sería necesario eliminarlo.

En otra respuesta al diputado gallego, el Gobierno admite el retraso en los tramos de la variante que están en marcha desde principios del 2022. Las obras de plataforma entre Taboadela-Túnel de Rante no finalizarán hasta el 28 de enero del 2026 y su coste se ha incrementado ya en un 13,7 % después de un modificado de 11,46 millones. Los trabajos en el tramo siguiente han superado el plazo prorrogado de ocho meses y también tiene sobrecostes.