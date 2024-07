La elección de Menor como presidente del PP de Ourense pone fin al baltarismo

Luis Menor fue elegido presidente del PP de Ourense con un apoyo de más de 93 % de los compromisarios ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Congreso del PP de Ourense ALEJANDRO CAMBA Feijoo junto a Rueda, Luis Menor y Paula Prado en el congreso del PP en Ourense. ALEJANDRO CAMBA

El congreso provincial del PP de Ourense se convirtió en un paseo triunfal para el único candidato que optaba a la presidencia del partido. De los 575 compromisarios que participaron en el mismo el 93,74 %, es decir 539 personas, apoyaron a Luis Menor. No se registró un solo voto en contra, sí hubo uno nulo y el resto fueron en blanco. El diecinueve congreso tenía carácter extraordinario y el objetivo de la convocatoria —que Rueda consideró acertada en su intervención— no era otro que normalizar la situación del partido: con una gestora provisional desde la renuncia de Baltar.

La cita se convirtió en punto de encuentro para los populares, con Alberto Núñez Feijoo y Alfonso Rueda apoyando a Menor y con la presencia de la gran mayoría de los conselleiros, los dos eurodiputados gallegos, senadores, diputados y otros representantes del partido. La escenificación de la unidad de los populares fue total. La presencia más buscada era la del anterior presidente y extitular de la Diputación. El senador José Manuel Baltar recibió una calurosa y sentida ovación, que correspondió levantándose y saludando a los presentes en el pabellón Paco Paz, cuando le fueron reconocidos los años de trabajo al frente del partido por Alfonso Rueda. También Feijoo agradeció al senador su gestión y haber propiciado una transición modélica.

Luis Menor ha optado por una amplia ejecutiva para dar respuesta a sus objetivos en la nueva etapa del PP de Ourense. Marta Nóvoa -alcaldesa de San Cibrao das Viñas- será la vicepresidenta y Sandra Quintas -regidora de Bande- ejercerá como secretaria general. En el equipo se incluyen trece vicesecretarías, nueve comités de trabajo y catorce coordinadores de área. En su discurso, tras ser elegido presidente, Luis Menor reivindicó el esfuerzo de la militancia de la provincia y los resultados modélicos que siempre obtiene el partido en la misma. Recordó que dicha circunstancia era el aval más destacado del PP de Ourense y que será reivindicativo ante la Xunta -y ante un futuro gobierno de Alberto Núñez Feijoo en el Estado- y las instituciones para conseguir las demandas pendientes. Emplazó a la militancia a no perder de vista la realidad y a estar en contacto con la calle y los ciudadanos, para conocer sus demandas, e hizo un llamamiento para empezar a trabajar desde ahora para llegar con los mejores equipos y programas a las municipales del 2027. Se declaró un municipalista convencido y aseguró que el objetivo pasa «por manter e reforzar os concellos que xa temos e tratar de conseguir aqueles nos que aínda non gobernamos». En su discurso se refirió a la ciudad: «Ourense é moi importante para nós e a estratexia e o traballo fundamental pasan por loitar contra o populismo baleiro. Temos doce propostas para a cidade e moitas iniciativas para dar resposta ás inquedanzas dos cidadáns. Con equipo, traballo e rigor, non con festas e demagoxia», indicó.

Rueda, como antes lo había hecho Menor, se refirió a la vieja amistad que le une al nuevo presidente ourensano y cómo sus carreras fueron paralelas en la administración y en el partido. Reconoció el presidente de la Xunta que la provincia se merece una dedicación especial para atender las muchas demandas y proyectos pendientes, poniendo como ejemplo el reciente acuerdo en relación a los doce compromisos adquiridos en la reunión con el presidente de la Diputación. Feijoo dijo que era un deber para él estar en su condición de ourensano. «Ourense é unha peza clave no partido, sempre cuns resultados superiores á media, e estou aquí como un ourensán máis».