El futuro del máster de Aeronáutica, aún en el aire

La Voz de Galicia P. Varela

20/02/2020

La Asociación Pro Campus expuso este miércoles su preocupación por la «negociación rota» entre la Escola de Enxeñería Aeroespacial e do Espazo y la Escuela de Caminos de la Universidade de A Coruña en relación al máster habilitante de Aeronáutica. La vía interuniversitaria, por la que apuesta la Xunta, no convence en el campus, donde entienden que Educación se comprometió a garantizar la exclusividad de la docencia en Ourense y no a un formato compartido entre ambas ciudades.

«Na Coruña o que querían era ter un 50 % de docencia alí e aí é onde está o punto de fricción», indican desde Pro Campus. Según explicaron, el pasado 8 de enero hubo una reunión donde se pusieron sobre la mesa las propuestas. El 25 de enero, en vistas de que no se llegaba a un acuerdo, el tema quedó estancado. Pero el problema son los plazos administrativos: la presentación de la propuesta definitiva para que el máster habilitante sea incluido en el plan de estudios de cara al año 2020/2021 expira el 30 de abril, cuando se debe tener definida la oferta de plazas de cara al siguiente curso académico. Y la gestión de este proceso hace dudar en Pro Campus de que vaya a llegar a buen puerto: «Posiblemente estemos fuera de plazo ya».

«Es urgente que estén implantados esos estudios de máster para esa primera promoción de Ingeniería Aerospacial, que acaba en julio. En septiembre, deberían poder continuar su formación para ser ingenieros superiores», dice Claudio Cerdeiriña, portavoz de Pro Campus.

La recuperación de la simultaneidad de ADE e Informática

Cerdeiriña aludió también a la pasada supresión de la simultaneidad de estudios de ADE e Informática, que pretenden recuperar de cara al siguiente curso. «No hay una justificación normativa para lo que pasó. Se dijo desde la Universidade de Vigo que había sido una decisión unilateral de la Xunta de Galicia, y causó extrañeza. Fue una cosa de la noche a la mañana de la que no teníamos ninguna noticia».

«Mirando la legislación autonómica, no se cumplen los dos supuestos que permiten eliminar una titulación de la oferta: uno es la baja demanda, que no se cumplía porque el doble grado cubría el 100 % de las plazas ofertadas; el segundo, una supuesta baja tasa de graduación según la cual el número de graduados esté por debajo del 35 % durante tres años consecutivos, pero solo hubo una promoción y fue el año pasado», agrega Cerdeiriña.