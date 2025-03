Rafael Martín | EUROPAPRESS

Hay ocasiones en las que la foto supera la ficción. Si esta imagen fuera una película se titularía El increíble indulto de Emiliano García-Page por parte del no menos increíble Pedro Sánchez. Casi se puede improvisar un diálogo: «Pero, hombre, Pedro, no me avergüences, que a mí no me tienes que indultar. Es que yo no hice nada malo. Déjalo, anda». «Que estás indultado, Emiliano, dame ese gusto, venga, ego te absolvo por toda la caña que me metes, Pepito Grillo del PSOE». Es un hecho que Pedro ha mejorado horrores en el arte de la simulación, perdón, de la política. Se nota en su sonrisa, en cómo inclina su cabeza para no parecer altivo, en cómo coloca su mano sobre brazo ajeno, prácticamente acariciando a su interlocutor; hay quien pensará ni que estuviese hablando con Carles Puigdemont. «Ego te absolvo, Emiliano». Ay, si fuera cierto. El día menos pensado, a golpe de indulto, todos los españoles volverían a ser iguales ante el palacio de la Moncloa.