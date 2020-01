La risa y los 200 millones

0

La Voz de Galicia Laureano López

22/01/2020 05:00 h

Qué jartá de reír, los consejos de ministros. Tienen que molar. He aquí el eco fotográfico y feliz de la reunión de ayer, cuyas deliberaciones son secretas. Lo que no es secreto es el estado de ánimo de sus miembras y miembros al salir de ellas. Dos ministras, María Jesús Montero, Hacienda y Portavoz, y Carolina Darias, Función Pública, recogen a mandíbula batiente los bártulos, o sea, los papeles, tras responder las preguntas de los periodistas. Una versaba sobre el pago de los 200 millones que el Estado adeuda a la Xunta por el IVA de tiempos de Montoro. «Ya no es posible», dijo la ministra de la izquierda, estrella en Youtube desde su copla de octubre del 2018, también con el dinero de protagonista: «Chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, es poco». Ahora resulta, chiqui, que 200 millones es mucho, es mucho. Va a ser que Teruel existe, pero Galicia no tanto. Sí, ministras, como para no partirse de la risa.