Muere el escritor Carlos Ruiz Zafón a los 55 años

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 19/06/2020 12:23 h

El escritor Carlos Ruiz Zafón ha fallecido en Los Ángeles a los 55 años. El escritor de La sombra del viento sufría un cáncer de colón desde hace tiempo, según confirma la editorial Planeta en un comunicado. «Hoy es un día muy triste para todo el equipo de Planeta que le conoció y trabajó con él durante veinte años, en los que se ha forjado una amistad que trasciende lo profesional», ha expresado la editorial. Ha ensalzado que Zafón es uno de los mejores novelistas contemporáneos: «Pero seguirá muy vivo entre todos nosotros a través de sus libros». Según Planeta, Ruiz Zafón es uno de los más reconocidos de la literatura internacional, ya que es el escritor español más leído en todo el mundo después de Miguel de Cervantes con El Quijote.

El escritor Carlos Ruiz Zafón ha sido uno de los escritores españoles más exitosos e internacionales con su obra cumbre traducida a más de 50 idiomas y con más de 10 millones de ejemplares vendidos La sombra del viento, ganadora de premios, reconocimientos e inicio de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados. Nacido el 25 de septiembre de 1964 en Barcelona, Zafón estudió Ciencias de la Información y se decantó después por la publicidad, llegando a ser director creativo hasta que en 1992 decidió consagrarse a la literatura. Publicó su primera novela juvenil en el año 1993 bajo el título El príncipe de la niebla, con la que ganó el premio Edebé. Con este galardón viajó a Los Ángeles (Estados Unidos), donde se afincó. Desde allí escribió guiones y otras novelas también dedicadas al público juvenil: El palacio de la medianoche (1994) y Las luces de septiembre (1995) -que conformaron la trilogía de la niebla agrupadas después en un único volumen-. También publicó Marina, que el autor ha considerado siempre la obra más personal de toda sus novelas.

Pero fue la novela para adultos lo que le lanzó al estrellato, concretamente la novela La sombra del viento, con la que quedó finalista del premio Fernando Lara en el año 2000, pero Planeta la publicó por insistencia de Terenci Moix, integrante del jurado de aquel premio. y su última novela publicada hasta la fecha es El laberinto de los espíritus, en el 2016, con la que cerraba la saga cuatro novelas titulada El cementerio de los libros olvidados. Antes publicó El juego del ángel, en el 2008 y El prisionero del cielo, en 2011. Hace dos años publicó El príncipe de Parnaso, de literatura juvenil. Coincidiendo con esta publicación comenzó a sentir los primeros síntomas de la enfermedad, concretamente en un viaje a Londres, y comenzó un tratamiento que finalmente no ha logrado frenar el avance del cáncer.

Ruiz Zafón vivía en Los Ángeles, donde trabajaba para la industria de Hollywood. La sombra del viento fue seleccionada en la lista confeccionada en el 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y españoles con los mejores 100 libros en lengua española de los últimos 25 años.

Zafón rechazó llevar al cine La sombra del viento. Creía que «sería una traición». «No habrá película de La sombra del viento porque no hace ninguna falta. No es obligatorio. No voy a perder la energía y el tiempo en adaptar su texto a otro medio. Nada cuenta una historia con la intensidad de una novela si está bien hecha», explicaba en el año 2016 tras numerosas especulaciones.

«Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él». La Sombra del Viento. Hoy ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, en Los Ángeles, a causa de un cáncer. Seguiremos soñando con cada palabra que escribió», escribían en su perfil oficial de Twitter.

“Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él.” La Sombra del Viento

Hoy ha fallecido Carlos Ruiz Zafón, en Los Ángeles, a causa de un cáncer. Seguiremos soñando con cada palabra que escribió. pic.twitter.com/NvmlJEruPI — Carlos Ruiz Zafón (@ZafonOficial) June 19, 2020