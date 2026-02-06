Muere un hombre tras caer con su coche al río en Sarria

Óscar Cela

Un hombre ha muerto esta tarde en la localidad de Sarria (Lugo) tras precipitarse al río con su coche. El suceso ocurrió en la rúa do Peregrino, cuando el turismo cruzaba el puente que supera el cauce. Por causas que todavía se investigan, rompió una valla y cayó al agua. El coche circulaba en dirección al centro de la localidad. Iba por la carretera cuando, dicen varios testigos, se vio obstaculizado en el semáforo que hay en el medio del puente por varios coches que le venían de frente y por detrás. Según los primeros indicios, al tratar de maniobrar, perdió el control del vehículo y se precipitó desde una altura de unos cuatro metros.

El conductor y único ocupante murió en el accidente. Se trata de J. V. R., vecino del municipio de O Incio, de 81 años. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local, del 061 y del parque de bomberos de Sarria, que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El coche quedó tumbado del lado derecho. El vehículo se precipitó desde una altura de unos cuatro metros. El turismo rompió una valla cuando cruzaba el puente y se precipitó al río en Sarria. Bomberos y Policía Local acudieron al lugar del accidente. El accidente se produjo junto al puente nuevo de Sarria. Los bomberos excarcelaron el cadáver del coche.

Debido a las intensas lluvias de los últimos días, el río Sarria (que comparte nombre con la localidad) llevaba mucha más agua de lo habitual, por lo que el conductor podría haberse ahogado rápidamente. Los equipos de emergencias ya han sacado el cuerpo de la víctima del coche y trabajan en estos momentos para retirar el todoterreno del río.

El suceso creó una gran expectación en la villa. Muchos vecinos, autoridades y testigos se acercaron al malecón para observar lo sucedido.